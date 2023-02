L'hamburger brianzolo che fa bene: un aiuto per il terremoto in Siria e Turchia

Anche Monza e la Brianza si mobilitano per il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria con la macchina della solidarietà. E tra le iniziative c'è anche chi, nel suo piccolo, prova a fare qualcosa. Lo chef brianzolo Luca Bizzarri con il suo food truck Dai Bravi Ragazzi infatti ha scelto di donare parte del ricavato della sua attività a Croce Rossa e Caritas Ambrosiana per la campagna di aiuto per le aree colpite dal sisma.

"Serve un aiuto concreto e veloce" ha spiegato a MonzaToday, anunciando l'iniziativa. Dal 14 al 28 febbraio dunque il 10% dell'incasso dell'hamburgeria su ruote che ha ricevuto anche una menzione sulla guida Street Food del Gambero Rosso, verrà devoluto a sostegno delle iniziative solidali per le popolazioni colpite dal sisma.

"Il primo marzo consegneremo la donazione al sindaco di Meda, Luca Santambriogio, che la bonificherà a Croce rossa italiana e Caritas Ambrosiana". ha annunciato Bizzarri. Il food truck Dai Bravi Ragazzi è tra i 473 indirizzi recensiti dalla guida Street Food 2023 del Gambero Rosso. Una menzione - nell'appendice della mappa degli indirizzi del gusto dedicata al cibo da strada - che anche quest'anno Dai Bravi Ragazzi è riuscito a conquistare. L'unico in Brianza ad essere annoverato tra i migliori street food d'Italia.

Con il suo ristorante su ruote ogni settimana pianifica un itinerario diverso, tra Meda, Mariano Comense e altri angoli della Brianza. Questa settimana sarà ad Albiate e a Meda (l'itinerario completo e gli indirizzi sono consultabili sulle pagine social dell'attività).