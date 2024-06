Giada, Cristiano, Diego e Simone i brianzoli che spopolano con il loro hamburger "misterioso"

Dopo avere addentato il primo morso del burger Mangia e scoperto gli ingredienti, la sorpresa è assicurata. Perché se all’apparenza quell’hamburger made in Brianza ha tutte le carte in regola per entrare a far parte della cosiddetta categoria del junk food (cibo spazzatura), in realtà i suoi inventori hanno realizzato un piatto tutt’altro che poco salutare.

L’hamburger misterioso è stato pensato e realizzato da Giada Raucci e Cristiano Verger che – insieme a Simone Costa (web specialist e marketing) e Diego Mazzucchelli (noto imprenditore nel mondo della ristorazione) – hanno fondato "Mangia! Junk Veg", nuovo marchio del fast food che si presenta nel panorama lombardo. Per adesso il burger è stato lanciato al Turné di Monza. Per adesso è solo nel locale di via Bergamo, nel cuore della movida monzese. Un hamburger che sembra davvero fatto con macinato di carne, col formaggio filante che sembra davvero formaggio e poi con la verdura (che è vera verdura): insalata, cetrioli e cipolle.

“Si tratta di un hamburger vegano, ma all’apparenza proprio non sembra - spiega Giada Raucci a MonzaToday -. Carne e cheddar sono ‘falsi’, ma lavorati in modo tale da avere lo stesso sapore dell’hamburger e del formaggio”. L’idea è nata per caso, dall’incrontro tra Giada, 34 anni di Brugherio pasticcera e chef vegana, e Cristiano 60 anni romano, chef appassionato delle cucine regionali tradizionali, dove non manca certo la carne. “Siamo agli antipodi e questa è la ricetta del nostro successo - prosegue Giada -. Io sono la parte più frizzante, Cristiano quella più pacata. Ma entrambi siamo accomunati dalla voglia di sperimentare . L’ho avvicinato alla cucina vegana e da questa curiosità è nato questo hamburger. Ci abbiamo impiegato un anno per arrivare alla ricetta che è stata presentata per la prima volta all’inizio di giugno al Turné. Adesso la stiamo ulteriormente perfezionando”.

Una passione per la cucina che va al di là della semplice sperimentazione ai fornelli. “Per noi la cucina è godimento e divertimento – conclude -. È il connubio perfetto tra un onnivoro incallito e una vegana creativa, con il progetto di portare presto il panino misterioso anche a Milano”.