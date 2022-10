I sogni dei bimbi malati di leucemia diventano una canzone: basta un click per aiutare

"La forza di un sorriso ti contagerà e il buio non torna più, come il sole dopo un temporale che il cuore ti riscalderà". Questo il ritornello della canzone scritta per aiutare i bambini che stanno affrontando il tunnel della leucemia.

Basta un click (ecco il link) per scaricare, ascoltare e condividere 'Happy Days' il brano composto poco prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria per raccogliere fondi a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga di Monza e dell'associazione Abeo Verona che svolge il suo servizio di volontariato nei reparti di oncologia pediatrica di alcuni ospedali veneti.

Un progetto nato e sbocciato a Monza da un'idea della monzese Raffaella Pirovano e del compagno (veronese) Fabio Cobelli. La coppia - attraverso la loro associazione cultura Motus impegnata in progetti discografici commerciali e didattici, e progetti musicali a scopo benefico e per il sociale - aveva deciso di mettere insieme un team di artisti e di realizzare e incidere una canzone i cui fondi sarebbero poi stati devoluti alle due associazioni impegnate nella lotta contro i tumori infantili. Una canzone diffusa in rete poco prima del Natale 2019. Un progetto nel quale Fabio e Raffaella (oltre allo straordinario team di artisti che hanno aderito gratuitamente all'iniziativa) hanno creduto fin dall'inizio. Hanno prestato la loro voce - e anche il loro volto per il video - Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti, Andy dei Bluvertigo e la cantautrice monzese Silvia Cecchetti.

Ma poi l'emergenza sanitaria ha fermato tutto. Ma non il desiderio di Fabio e Raffaella di 'contagiare' il pubblico della rete con il loro 'Happy Days' con l'obiettivo di portare una ventata di sorrisi e di speranza, ma soprattutto di raccogliere i fondi da destinare al Comitato Maria Letizia Verga e all'associazione Abeo Verona. “È stato un lavoro intenso - spiega Raffaella a MonzaToday -. Il testo parte proprio dai disegni e dagli scritti dei bambini ricoverati al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Fabio li ha raccolti e trasformati prima in musica e poi in una canzone dal ritmo contagioso anche per i più piccoli". Ma purtroppo il lancio del progetto è avvenuto nel momento 'sbagliato'. Di lì a due mesi sarebbe scoppiata l'emergenza sanitaria.

Adesso che fortunatamente la pandemia è stata archiviata Raffaella e Fabio tirano nuovamente fuori dal cassetto il loro progetto sperando che quel contagioso sorriso dei bambini che stanno affrontando il tunnel della malattia possa comunque toccare il cuore della gente. Al progetto hanno partecipato anche Ketty Passa,Vittoria Hyde, Luca Seta, Luciana Vaona, Dino, Squalo (de Lo Zoo di 105), Leonardo Lagorio e Jason Zaglio. I ritornelli sono interpretati dal coro di voci bianche A.LI.VE di Verona. Tutti i proventi derivanti dalla commercializzazione e dai diritti, saranno convogliati su un conto corrente solidale, denominato Happy Days.