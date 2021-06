L'attacco dell'hater a PizzAut: "Sei un untore, non mangerò mai pizza preparata da autistici"

"Amo gli haters", scrive su Facebook Nico Acampora, fondatore di PizzAut, la prima pizzeria dove lavorano ragazzi autistici aperta a Cassina de' Pecchi nel Milanese, aperta a maggio 2021. Già, perché la sua pizzeria è finita sotto l'odioso attacco degli haters. Veleno a parole e molta ignoranza nei commenti (pubblici) che sono arrivati a PizzAut, che Acampora ha voluto riprendere e mettere in evidenza per rispondere al veleno e all'ignoranza soprattutto di un'affermazione da parte di una signora il cui nome, ovviamente, non è evidenziato (signora che, a quanto pare, ha poi cancellato il suo commento originale).

La donna dava dell'untore ad Acampora e affermava che «gli autistici non dovrebbero metter le mani in cucina nei piatti in preparazione, come i poliomelitici», ed aggiungeva un (ridicolo) suggerimento: «Impara un po' di medicina». Come se l'autismo fosse una malattia infettiva che si trasmette da persona a persona. Non è dato sapere perché la signora alla fine ha cancellato il commento originale: forse, si spera, qualcuno avrà insegnato «un po' di medicina» a lei, fatto sta che Acampora ha voluto replicare con un post.

«Sconfiggere virus dell'ignoranza»

«Cancello il cognome della signora per evitare che i commenti si possano concentrare sulla persona», ha scritto il fondatore di PizzAut: «Cosa che invece non bisogna lasciar perdere è l'oggetto del suo commento. Chiederei a chi è titolato (studiosi, esperti di autismo e di medicina, educatori, genitori di ragazzi Aut o semplicemente chi ha mangiato da PizzAut) di spiegare a tutti noi se i ragazzi autistici producono, imparando ad essere autonomi e quindi cucinando, dei pericolosi virus o altri agenti patogeni pericolosi per l'altrui salute».

Un modo per "rilanciare" e approfittare di affermazioni così antiscientifiche per ribadire, facendo informazione corretta, che (ovviamente) gli autistici non producono affatto virus o agenti patogeni, ma l'ignoranza è un virus da combattere. Decine e decine di persone, che hanno letto il post di Acampora, hanno ribadito il loro sostegno a PizzAut. E lui ha concluso: «I post degli hater mi confermano che dobbiamo proseguire con maggiore determinazione per sconfiggere il virus dell'ignoranza. Noi lo facciamo con il sorriso e la pizza più buona della Galassia Conosciuta».