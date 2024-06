Nello storico hotel non lontano da Monza (che fu anche un bordello) le riprese del film sull'uccisione del re

C'è anche un bordello d'epoca nell'allestimento d'inizio Novecento ricreato all'interno dello storico Albergo Calolzio a Caòolziocorte, nel lecchese. Proprio nell'immobile dismesso a due passi dalla stazione ferroviaria, sono infatti in corso in questi giorni le riprese di un film storico che narra la vicenda, e la scelta di vita, dell'anarchico Gaetano Bresci. Fu lui il 29 luglio del 1900 ad assasinare a Monza Re Umberto I. Eccetto sorprese dell'ultima ora, la pellicola si intitolerà "Un delitto ideale", come illustrato da produttori e regista in un incontro con giornalisti e amministratori locali.

L'occasione è stata importante anche per rivedere un hotel dismesso da ormai 40 anni, ma che dal 1926 a fine anni Settanta era stato un punto di riferimento per Calolzio. Come ricordano i colleghi di LeccoToday. Qualcuno ipotizza che per un breve periodo durante il regime, in quell'albergo di via Galli a due passi dalla stazione ci fosse stata anche una "casa chiusa" più o meno ufficiale. La certezza è che la location è stata ritenuta perfetta per ricreare proprio una casa di tolleranza allo scopo di rivivere nella pellicola la notte precedente al regicidio, quando l'anarchico Bresci - si racconta - scelse di incontrare e di provare a far cambiare vita a una prostituta.

"Lo scopo finale di Gaetano Bresci, fomentato da un gruppo di anarchici, era quello di eliminare il Re - racconta il produttore esecutivo Guido Berardinelli, colui che ha individuato e favorito la scelta dell'hotel Calolzio - Non Non volle uccidere la persona Umberto I, ma il re in quanto figura istituzionale. Ritornerà in Italia dopo aver acquistato delle armi negli Stati Uniti, imparerà a utilizzare i proiettili e poi colpirà. Ma la notte prima, si racconta, sembra che avesse frequentato una casa chiusa a Milano. Noi abbiamo cercato di ricostruire quello scenario e lo abbiamo fatto ritenendo perfetto lo storico albergo Calolzio. Si tratta dunque un film storico, in parte romanzato".

"Io ho vissuto diversi anni a Garlate e conoscendo il proprietario dello storico albergo abbiamo concordato, nei limiti del possibile e senza accedere al piano più elevato per motivi di sicurezza, di girare qui una parte del film prima di spostarci a Brescia per altre scene del carcere. Un grazie va all'amministrazione comunale, alle comparse, ai ragazzi e ad alcune attività del territorio che si sono uniti nel fare la loro parte e nel sostenerci in questo lavoro. Tra le comprase anche l'attore e negoziante calolziese Ignazio Albanese. Qui resteremo ancora un paio di settimane - conclude Berardinelli - il lavoro è molto intenso".

La realizzazione del film è stata promossa dalla casa di produzione "Anno 404 produzioni cinematografiche" di Milano, con il produttore esecutivo Guido Berardinelli e l'amministratore Cesare Geremia Giromini. Il regista è Nicolò Tonani (nel video sopra le sue dichiarazioni), mentre tra gli attori ci sono Giuseppe Amelio - nipote del celebre regista Gianni Amelio - nelle vesti del protagonista e Valentina Di Simone, arrivata da Piacenza per interpretare uno dei personaggi principali. Impegnato sul set anche Giovanni Baracchi, direttore della fotografia.

"La sceneggiatura è stata strutturata sulla leggenda secondo cui la notte prima di compiere il regicidio, Gaetano Bresci abbia provato a far cambiare vita a una prostituta, a redimerla - spiega il regista Nicolò Tonani - Qui abbiamo ricreato il bordello di Milano dove l'anarchico sarebbe stato poco prima di raggiungere Monza per compiere il regicidio. Il film si ferma poi al dopo la sentenza con la condanna all'ergastolo e all'isolamento di Bresci. La pellicola cerca di raccontare cosa avesse spinto quest'uomo a compiere un gesto così estremo". Tutto è stato dunque ricreato nei dettagli, compresi dipinti, divani, tavoli, cartelli e perfino vini d'epoca, tra cui una bottiglia preziosissima del valore di alcune migliaia di euro.

Felici della scelta di una location calolziese il vicesindaco Aldo Valsecchi e l'assessore Cristina Valsecchi, presenti alle riprese. "Vi ringraziamo a nostra volta per aver scelto lo storico Albergo Calolzio per questo film - hanno detto i due esponenti della Giunta Ghezzi - Siamo sempre disponibili a collaborare con voi e per noi è molto bello avere questo staff impegnato nelle riprese. Facciamo i complimenti anche al regista, agli attori e ai tecnici per il lavoro che stanno svolgendo. Tra gli aspetti positivi di questo set, c'è anche quello di poter rivedere un luogo simbolo del passato di Calolziocorte che state così valorizzando".