I monzesi aspettano il bacio della fortuna ma sempre meno comprano un biglietto della Lotteria

In tanti all'Epifania aspettano il bacio della dea bendata. Anche se le vendite dei biglietti della Lotteria Italia sono in calo. Anche a Monza e Brianza. Calano del 9% le vendite della Lotteria Italia in Lombardia. Per l'edizione 2022, il totale dei tagliandi staccati in regione sfiora il milione fermandosi a quota 959.400. Come riporta Agipronews, tra le province Milano si conferma leader con 422.670 biglietti, il 10,5% in meno rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con oltre 110.580 tagliandi, in linea con il dato 2021, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è Bergamo a quota 85.720 (-9,7%). Sono 73.170 i biglietti venduti a Varese e provincia (-4,7%), di poco avanti sui 64.700 di Monza (-11,7%). A seguire Como (47.600 biglietti, -9,8%) e Pavia (43.960, -11,1%); a Mantova sono stati staccati 27.680 biglietti (-3,5%) più lontane Cremona (25.700, -13,7%) e Lecco (23.700, -18,6%), infine Lodi (22.140, -5,5%) e Sondrio (11.780, -9,8%).

L'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia è un appuntamento ormai tradizionale nel giorno dell'Epifania. La lotteria nazionale "Italia" - manifestazione 2022 è collegata alle trasmissioni televisive della Rai "È sempre mezzogiorno!" e "Soliti Ignoti". Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro.