Ibra, tifoso speciale, invia un videomessaggio alla squadra brianzola

"Ciao Muggiò, sono Ibra. Forza Muggiò, in bocca al lupo e state bene". Questo il breve videomessaggio inviato nei giorni scorsi dal campione rossonero alla squadra brianzola e caricato sul profilo Facebook del Fcd Muggiò. Sui social la società sportiva ringrazia anche Gianluca Milicia, artefice di questa sorpresa. I giovani giocatori, ma anche i genitori, non volevano credere ai loro occhi. Il videomessaggio di Ibra è stata una grande gioia soprattutto per i tifosi del Milan. Ma per tutti - atleti e tifosi della squadra muggiorese - ricevere l'incoraggiamento del grande Ibra è stato motivo di orgoglio. La prima squadra milita nel Campionato di Promozione.

Una leggenda quella del calciatore del Milan, classe 1981, che è considerato uno dei calciatori più forti della sua generazione. Prima di indossare per la seconda volta la maglia del Milan Zlatan Ibrahimovic ha giocato anche nel Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Paris Saint Germain, Manchester, Galaxy. L'attaccante è anche capitano della nazionale svedese.