Scegliere un nuovo nome per essere se stessi: in comune a Monza l'identità alias

Scegliere il nome che più ci rappresenta per essere, davvero, se stessi. Anche al lavoro. Il comune di Monza ha approvato il regolamento per l'attivazione dell'identità alias per il personale del comune di Monza. Con la delibera della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto datata 24 agosto 2023, numero 257, è stato introdotto il nuovo regolamento che, tra gli obiettivi, ha anche quello di contrastare ogni forma di discriminazione del personale (e degli individui) per il proprio orientamento sessuale.

“Rilevato che l’art. 28 CCNL personale del comparto Enti Locali 2019/2021 stabilisce che, al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale” si legge nelle premesse del provvedimento.

E il regolamento sull’attivazione dell’identità alias per il personale del comune di Monza adesso costituisce parte integrante del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi con l’obiettivo di “creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando eventuali situazioni di disagio”.

Che cos’è l’identità alias

L’identità alias consiste nella attribuzione di una identità elettiva che consenta al personale del Comune di Monza interessato, di avvalersi all’interno dell’Ente di un nome di elezione, diverso da quello anagrafico, da utilizzare nelle interazioni con l’Amministrazione Comunale. L’identità alias è regolata dal presente Regolamento e dall’Accordo di Riservatezza sottoscritto tra le parti.

“L’attivazione dell’identità alias avviene a seguito della presentazione dell’istanza da parte della persona interessata, redatta secondo apposito modulo predisposto dall’Ente, all’indirizzo mail dedicato presso la Direzione deputata alla gestione del personale del Comune di Monza e della sottoscrizione congiunta, da parte della persona richiedente e del Dirigente del Personale, di un Accordo di Riservatezza, redatto secondo i modelli approvati dall’Ente. Con l’attivazione dell’identità alias, alla persona richiedente è assegnata un’identità elettiva che sostituisce i dati anagrafici con il nome “di elezione”, scelto dalla persona stessa”.