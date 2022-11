Il bassotto malato abbandonato per strada e salvato da due brianzoli

Lo hanno abbandonato come un oggetto ormai vecchio. Lasciato da solo a vagare lungo una strada molto trafficata della provincia di Agrigento. Lui si muoveva a fatica con quelle due grosse masse che gli penzolavano sotto la pancia, impaurito dai rumori delle auto. Fino a quando, sul suo cammino, sono arrivati (da lontano) due angeli: Sandro e Rodolfo. Da quel momento la vita di Timbro è cambiata, in meglio.

Storia a lieto fine quella del bassotto siciliano salvato da Sandro Nigro e Rodolfo Colombo i due brianzoli a capo di 'Cuor di pelo' associazione impegnata nel recupero dei bassotti anziani, malati e abbandonati. Una storia che arriva da lontano quello di Timbro, un bellissimo esemplare di bassotto ritrovato mentre vagava lungo uno stradone in provincia di Agrigento. Quando dalla Sicilia la segnalazione è arrivata a in Brianza Sandro e Rodolfo non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di aprire le porte dell'associazione a quel bellissimo bassotto.

"All'inizio pensavamo avesse un tumore - spiega Nigro -. Quelle due grandi masse all'altezza dell'inguine ci avevano fatto pensare al peggio ma poi, grazie ai controlli dei nostri veterinari, abbiamo scoperto che si trattava di due ernie". Timbro aveva un'ernia inguinale ed una scrotale, e contenevano entrambe una parte di intestino.

A quel punto era fondamentale l'intervento del chirurgo che, però, era costoso. Ma non appena Sandro e Rodolfo hanno lanciato sui social l'appello per aiutare Timbro ancora una volta la rete (e gli amici dell'associazione disseminati in tutta Italia) hanno risposto positivamente. E oggi, finalmente, Sandro e Rodolfo possono annunciare che Timbro sta bene: l'intervento è riuscito e per il bel cagnolone arriva il momento della riabilitazione, poi anche per lui si cercherà una casa.

"Ormai ci arrivano richieste di aiuto da tutta Italia e anche dall'estero - spiega Sandro Nigro -. Quella di Timbro ci è arrivata da una volontaria che opera in Sicilia. Recuperarlo non è stato facile. Timbro è arrivato in Brianza attraverso le classiche staffette, poi il trasferimento in clinica per gli esami di routine e l'intervento".

Sandro e Rodolfo ringraziono gli amici dell'associazione che, grazie alle loro donazioni, stanno permettendo a tanti bassotti anziani e/o malati che vengono ceduti o abbandonati di trovare una seconda chance e soprattutto una nuova famiglia.