Il comune brianzolo dove da oggi non sarà più possibile costruire su suolo libero

A Villasanta stop al consumo di suolo. Con la variante del Pgt che verrà discussa e approvata nei prossimi consigli comunali in programma il 27, 28 e 29 maggio non sarà più possibile edificare nuovi insediamenti nelle aree verdi del comune alle porte di Monza. Ad annunciarlo è il sindaco uscente Luca Ornago che al termine dei 10 anni di mandato alla guida della giunta di centrosinistra e alla vigilia delle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, annuncia come cambierà Villasanta.

Come sarà Villasanta

“Questa sera presiederò il mio ultimo consiglio comunale di questo mandato - scrive sulla sua pagina Facebook -. La seduta arriva dopo 5 anni, 55 consigli comunali e oltre 300 delibere. Per me, però, è il termine di un periodo molto più lungo: 10 anni da sindaco. È significativo chiudere con l’approvazione della Variante al Pgt, sia perché manteniamo un importante impegno amministrativo, a cui lavoriamo da oltre un anno, sia per il valore dei suoi contenuti”. Un documento fondamentale che disegnerà il futuro della comunità villasantese e della crescita del paese. Un Piano di governo del territorio che, come ricordato anche da Ornago, prevede “l’aumento della previsione di aree verdi - spiega il primo cittadino - In dieci anni, dal 2014 al 2024, è stata aumentata di 191 mila mq la previsione di superficie verde, agricola o naturale nel territorio di Villasanta: un risultato in totale controtendenza; aumento di costruzione di edilizia convenzionata con la trasformazione dell’ecomostro in un polo integrato di cooperative sociali, servizi abitativi pubblici, edilizia convenzionata per giovani e anziani, nuove strutture pubbliche (a partire dalla nuova palestra), servizi e negozi di vicinato”.

La critica del centrodestra

Ma Villasanta Civica critica la scelta della giunta di portare il Pgt in aula per l’approvazione, rifancendosi all’articolo 38 comma 5 del Testo unico degli enti locali che recita: “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”. “L’approvazione della variante del Pgt non è un atto urgente e improrogabile – spiega l’avvocato Gianbattista Pini, candidato sindaco della lista di centrodestra che nei giorni scorsi ha convocato una conferenza stampa per criticare la scelta della giunta Ornago di approvare la variante a 10 giorni dalle elezioni -. Anche Milano ha approvato il Pgt oltre la scadenza dei 90 giorni, senza che il documento decadesse. Il documento ha già sollevato parecchie perplessità sia da parte del Tar, del Consiglio di Stato e della provincia con motivazioni da parte del Comune che si sono limitate a poche righe o semplici copia incolla dei precedenti documenti. C’è l’alta probabilità per chi diventerà il nuovo sindaco di Villasanta, di dover far fronte a ricorsi e di rivedere o rifare un Pgt che costerà alle casse del Comune almeno 100mila euro che potrebbero essere spesi diversamente. Anche noi siamo contrari al consumo di suolo, ma non si può approvare un Pgt a 10 giorni dalle amministrative".

Il futuro della ex Lombarda Petroli

Il nodo cruciale è quello del futuro della ex Lombarda Petroli. La giunta Ornago ribadisce la linea adottata in questo ultimo anno e mezzo che ha visto il Comune finire in Tribunale, con sentenze che hanno invitato l’amminastrazione a motivare in modo più dettagliato la linea supergreen da adottare nel recupero della ex raffineria. “No a ogni speculazione sulla ex Lombarda Petroli – conclude Ornago -. L’approvazione del PGT permette di confermare definitivamente le destinazioni urbanistiche della ex raffineria, come più volte richiesto all’Amministrazione da Regione Lombardia, così da associarle col piano di bonifica in corso e finanziato dai fondi del Pnrr”.