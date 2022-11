Il comune che regala 100 euro per ogni nuovo bimbo nato

Si tratta di un supporto alle coppie di neogenitori (sia naturali che adottivi) che consiste in un dono di benvenuto per il bambino o la bambina nati o adottati. Il vaucher ha un valore di 100 euro e sarà utile a sostenere i bisogni dei bambini nei primi mesi di vita e spendibile per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia (o di prima necessità, in caso di figli adottivi in età più avanzata). Sarà spendibile nelle farmacie territoriali che aderiscono all’iniziativa. L’elenco sarà comunicato al momento dell’assegnazione dei vaucher e attraverso il sito web comunale.

Un benvenuto dal comune

I beneficiari potranno acquistare prodotti destinati all’igiene, all’alimentazione, alla cura del neonato, come medicinali e dispositivi medici. Il vaucher può essere speso in due tranche da 50 euro, entro 12 mesi dall’assegnazione. Il “Benvenuto”, cumulabile con altri benefici erogati da altri enti pubblici e privati per il sostegno alla natalità, verrà assegnato trimestralmente ai beneficiari, in via automatica, dal settore Servizi alla Persona sulla base dei dati trasmessi dall’ufficio anagrafico. Il provvedimento potrà essere ripetuto negli anni successivi.

I beneficiari

Possono essere genitori, coniugati o no, di cui almeno uno residente unitamente al minore nel Comune di Villasanta che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, siano divenuti genitori naturali o adottivi di uno o più figli iscritti anch’essi all’anagrafe comunale. L’iniziativa si coniuga con le Linee programmatiche dell’Amministrazione e con la delibera di consiglio del 23 marzo 2021. L’assessore alle politiche sociali Laura Varisco: “L’intenzione è quella di accogliere con un segnale di benvenuto i nostri nuovi concittadini e per farlo abbiamo pensato di coinvolgere le farmacie presenti sul nostro territorio che ringrazio per aver risposto al nostro invito. Alle famiglie dei nuovi nati verrà consegnato anche un opuscolo con informazioni relative ai servizi attivi nel nostro Comune e alle misure pensate per questa fascia di età. Servizi e attività pensate a sostegno della nascita e della genitorialità a dimostrazione che l’Amministrazione Comunale vuole offrire alle famiglie il proprio sostegno”.