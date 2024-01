Il direttore della Reggia di Monza lascia la villa dopo tre anni

Giuseppe Distefano non è più il direttore generale del consorzio Parco di Monza e Villa Reale. Ad annunciare la fine dell'incarico ricoperto per quasi quattro anni è stato lo stesso direttore dimissionario, al termine di una giornata importante che aveva segnato l'ennesimo nuovo traguardo nel percorso di valorizzazione del complesso: la riapertura al termine dei lavori di restauro del teatrino di corte.

“Si chiude un’importante esperienza professionale di 40 mesi, vissuti tutti d’un fiato” ha spiegato Distefano. “Una sfida che ha richiesto l’impiego di tutte le energie disponibili, dell’aiuto e della collaborazione incondizionata di persone, che assieme a me hanno creduto nella possibilità di avviare un Progetto di valorizzazione culturale di respiro nazionale: rendere fruibile la Villa Reale ai cittadini di Monza e della Brianza, ai lombardi; attrarre visitatori da tutto il territorio nazionale; promuoverla come tappa turistica internazionale attraverso lo sviluppo di un’offerta culturale, artistica ed educativa, universalmente accessibile e inclusiva”.

“Questo triennio - dice ancora l’ex Direttore Generale - è stato caratterizzato da importanti vicende, a cominciare dalla riapertura della Villa Reale dopo l’emergenza Covid con la contestuale decisione di interrompere la Concessione con l’operatore privato per gestire la Villa Reale con dotazione e personale propri”.

La riapertura della Villa come bene pubblico, le mostre e gli eventi

Durante il triennio sono stati portati avanti diversi progetti per permettere alla Villa Reale di diventare un punto di attrazione per un pubblico variegato: dalle mostre su Keith Haring a Bansky fino a Joan Miró. La Poesia delle Forme. E ancora l'arte che incontra la musica e le performance artistiche con le iniziative rivolte alle famiglie con la rassegna The Addams Family; Alice nella Reggia delle Meraviglie; All You Need Is Love; L’Isola che non c’è. E poi la novità dell'inverno 2023: Trame di Luci.

“Tutte le attività realizzate sono state rese possibili grazie alla Rete di relazioni costruita con il territorio (musei, associazioni e operatori culturali), agli accordi istituzionali, alle partnership e sponsorship, al coinvolgimento delle Università lombarde. Dalla sua approvazione del 31 maggio scorso, è stata avviata anche la fase attuativa del Masterplan - Piano strategico per la valorizzazione del Complesso monumentale – con la partenza di tutti gli interventi della Fase 1 dell’Accordo di programma per la valorizzazione del Complesso monumentale, promosso e finanziato da Regione Lombardia.Da queste poche battute, si coglie facilmente come la Villa Reale e il Parco di Monza costituiscono parte rilevante del Patrimonio culturale italiano, meritevole di essere inserita nell’Agenda culturale del Paese”.

I ringraziamenti

“Oltre a tutti i colleghi che hanno condiviso il lavoro quotidiano, che mi hanno supportato e “sopportato” - dott. Attilio Fiore, l’arch. Fabio Marco Berti, la rag. Ornella Cereda e l’arch. Corrado Beretta - voglio rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che mi hanno consentito di fare questa esperienza non facendomi mai mancare fiducia e sostegno: l’On. Fabrizio Sala, il Presidente Attilio Fontana, il Vicesegretario Pier Attilio Superti, i Sindaci della città di Monza Dario Allevi e Paolo Pilotto, il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio e il Vicepresidente Riccardo Borgonovo che hanno deciso tornare a contribuire alla governance del Consorzio.

Altri ringraziamenti particolari vanno all’arch. Giuseppe Stolfi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e alla dott.ssa Francesca Furst, Segretario Regionale del Ministero della Cultura, ai professionisti che hanno fatto la differenza: l’arch. Angela Borrelli, l’ing. Liliana Redaelli, il dott. Dante Spinelli, la dott.ssa Elena Colombo, il Consulente artistico Saul Beretta, la Curatrice di “Reggia Contemporanea”, arch. Renata Cristina Mazzantini insieme al dott. Angelo Crespi, la dott.ssa Francesca Biagioli, il dott. Roberto Fiorentini. Ringrazio i componenti del Consiglio di gestione e il Comitato Scientifico che hanno condiviso la nuova strategia del Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione. Il Presidente Gianni Caimi della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda e il Direttore Fabio Colombo che hanno avuto un ruolo importante nel coinvolgimento delle aziende del territorio. Infine, ringrazio tutte le Associazioni del Terzo Settore, gli organi di stampa e tutte le persone con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi”, appunta Distefano.

“Formulo i migliori auguri di buon lavoro a chi assumerà il ruolo di Direttore Generale, che avrà la fortuna di vivere la stessa esperienza intensa ed entusiasmante, seppur difficile e faticosa in alcuni momenti. Villa Reale e Parco di Monza saranno sempre nel mio cuore”, conclude Distefano.