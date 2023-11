Il Natale a Monza diventa solidale: tornano in piazza le bancarelle delle associazioni

Monza si prepara al Natale e anche quest'anno, in occasione delle feste, il centro storico e le sue piazze ospiteranno le associazioni e onlus che si occupano di fare del bene e di aiutare chi ha bisogno.

Dal 25 novembre 2023 fino al 7 gennaio 2024 le associazioni di volontariato potranno infatti svolgere attività di promozione e raccolta fondi per le proprie finalità benefiche nel centro storico cittadino. Per farlo, in particolare, le associazioni potranno chiedere l'uso degli spazi sotto i portici dell'Arengario e in piazza Roma, e ancora nelle aree tra piazza Carrobiolo e largo Mazzini, compresa piazza San Pietro Martire.

A tal proposito sul sito online del comune è stata aperta la pagina dedicata all'occupazione suolo pubblico (https://www.comune.monza.it/it/news/Associazioni-Volontariato-richiesta-occupazione-suolo-pubblico-nel-periodo-natalizio/) ove i referenti delle varie realtà di volontariato potranno trovare il modulo da compilare e inviare a poliziaamministrativa@comune.monza.it per fare richiesta per la concessione degli spazi.