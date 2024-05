Il parco brianzolo dove si fa il censimento delle farfalle

Una giornata alla scoperta delle farfalle. Una giornata per vedere da vicino questi meravigliosi insetti che colorano i nostri parchi. Una giornata all’insegna dello stupore ammirando il miracolo della natura quella in programma oggi,domenica 19 maggio, nel Parco Valle del Lambro. A Cazzano a Besana, e nella Riserva naturale di Montorfano oggi è in corso un nuovo appuntamento di BioBlitz, la più grande maratona naturalistica di Lombardia, che vuole invitare i cittadini a partecipare attivamente alla ricerca scientifica.

Una ricerca alla scoperta delle farfalle. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Università di Torino. I partecipanti vengono coinvolti in un vero e proprio censimento. L’attività dura pochi minuti: vengono registrate non solo le farfalle, ma anche gli altre specie di insetti. Una scelta non casuale quella di provare a censire le farfalle. Questi insetti,infatti, sono facili da riconoscere, molto sensibili ai cambiamenti (climatici e di habitat) e insieme ad altri insetti sono una componente vitale della catena alimentare (forniscono cibo per altri insetti così come per uccelli e mammiferi). Un tesoro prezioso e meraviglioso della natura e del nostro territorio da osservare, censire e soprattutto proteggere.