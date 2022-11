Il Pirellone premia le attività storiche della Brianza: ecco i vincitori

Il commercio non demorde: sono 26 le attività storiche di Monza e Brianza che, malgrado la crisi e la pandemia, continuano a portare avanti l'attività di famiglia.

Piccole botteghe e piccoli artigiani che sono diventati un importante punto di riferimento, non solo commerciale, per la loro comunità. Tra quelle premiate ci sono anche attività che proseguono il loro servizio da oltre un secolo. Un importante riconoscimento quello ricevuto nella giornata di mercoledì 9 novembre da 26 piccoli imprenditori del commercio di Monza e circondario che a Milano hanno ricevuto il riconoscimento di attività storica.

Nella suggestiva cornice di Palazzo Giureconsulti in piazza dei Mercanti sono stati consegnati i riconoscimenti. “Queste botteghe sono presidi fondamentali per il territorio - commenta Alessandro Corbetta consigliere regionale del Carroccio presente alla cerimonia di premiazione -. Rappresentano un valore aggiunto sia sotto il profilo economico che sociale per le nostre comunità e vanno sostenute, come fa da tempo regione Lombardia, con tutti i mezzi disponibili come, ad esempio, l’annuale bando ‘Imprese storiche verso il futuro’”.

Arriva infatti dal Pirellone il riconoscimento di attività storica. "Un riconoscimento importante a chi da generazioni nei rispettivi comuni rappresenta un punto di riferimento - aggiunge Corbetta -. Sono 26 le attività presenti in provincia di Monza e della Brianza, che ho avuto l’onore di premiare: realtà che hanno resistito per tutti questi anni mantenendo vive le tradizioni locali e saputo tramandare di generazione in generazione il proprio mestiere. Grazie quindi a regione Lombardia e all’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per l’iniziativa, un passo importante che dimostra, con i fatti, la grande attenzione della Regione nel difendere il tessuto socio-economico dei territori”.

Le attività premiate

Gioielleria Mandelli (Arcore 1972)

Macelleria Piazza (Brugherio 1977)

Valtorta Giocheria (Carate Brianza 1865)

Luigia Mode (Cesano Maderno 1969)

Tabaccheria Gerosa (Giussano 1927)

Grassi & Radice (Lentate sul Seveso 1977)

Cartoleria Merceria Teruzzi Maurizio (Lesmo 1914)

Turati Calzature (Limbiate 1958)

Ferramenta Pilotto (Limbiate 1963)

Effemarket (Lissone 1952)

Il Libro è... (Lissone 1974)

Confalonieri Calzature (Meda 1957)

Panificio Nava (Meda 1956)

F.lli Allievi (Meda 1981)

Viganoni Bilance (Monza 1914)

Macelleria - Polleria Saini (Monza 1924)

Macelleria Parma (Monza 1945)

Salumeria e Gastronomia Gatti (Monza 1951)

Barbiere - Parrucchiere - Uomo Pozzi Ermes (Monza 1965)

Antica Bottega del Santuario (Ornago 1969)

La boutique delle carni di Renato Pozzoli & figli (Seregno 1966)

Regal Casa (Seregno 1973)

Lui e Lei Bomboniere (Seveso 1976)

Thesaura Profumeria (Seveso 1980)

Mottadelli (Verano Brianza 1953)

Poletti (Vimercate 1948)