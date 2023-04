Pizzaut a Monza, il sogno trasformato in realtà anche grazie al cuore grande dei monzesi

"Un sogno che sogni da solo è solo un sogno. Un sogno che sogni con qualcuno è realtà". E le parole di Yoko Ono sono perfette per raccontare la magia di Pizzaut: un sogno che è diventato di tanti. Anche a Monza. E si è trasformato in realtà.

Il progetto ideato proprio in città grazie all'intuizione di un giovane papà di un bimbo autistico nel 2017 ha coinvolto con passione, tenacia e pazienza anche tantissimi monzesi che ci hanno creduto. E il sogno di Pizzaut nato dall'idea di Nico Acampora nel capoluogo brianzolo oggi è diventato, per la seconda volta realtà. Dopo l'apertura di Cassina de' Pecchi infatti domenica 2 aprile, nella giornala per la consapevolezza sull'autismo, è stato inaugurato il secondo ristorante alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E per arrivare pronti alla giornata di oggi per settimane nel locale allestito nell'Energy Spring Park è stato al lavoro un "esercito" di instancabili volontari tra cui anche i membri del gruppo social EasyMonza coordinato da Sonia Diligenti e Paolo Meregalli. In tantissimi hanno risposto all'appello e nelle scorse settimane hanno indossato la divisa d'ordinanza (una semplice t-shirt rossa con la scritta PizzAut) e hanno iniziato a lavorare. Olio di gomito, scopa, strofinacci e soprattutto sorriso e allegria. Queste le parole d'ordine dell'esercito messo insieme dal gruppo Facebook di Monza per aiutare Nico Acampora a preparare al meglio l'inaugurazione di PizzAut a Monza. E anche grazie a tanti monzesi e agli "angeli" custodi di Pizzaut, Sonia e Paolo, domenica è stata una giornata perfetta e memorabile.

Il gruppo social monzese fin dal 2017 ha abbracciato e creduto nel progetto di Nico Acampora, promuovendo iniziative e attività per sostenere l'apertura del locale e il sogno di poter avere un PizzAut anche a Monza. Dalla raccolta fondi dei commercianti monzesi per sostenere il progetto, alla serata di gala nel 2018 alla presenza dell'allora sindaco Dario Allevi per trasformare un sogno in realtà. E magari riuscire a farlo proprio nella città di Monza. Il gruppo EasyMonza con le proprie iniziative - dal primo panettone in latta - e le raccolte fondi ha da sempre sostenuto Pizzaut e domenica, nel giorno dell'inaugurazione, ne ha condiviso il successo per un traguardo importante. "E' un'emozione grandissima per noi essere qui oggi" hanno commentato entusiasti Sonia e Paolo. "Adesso però c'è bisogno di tutti: di clienti e di volontari".

E a testimoniare la vicinanza reale e virtuale degli amici monzesi alla realtà di Pizzaut nel menu c'è anche una pizza già dedicata al gruppo: la pizza EasyMonza in onore di tutti quelli che, fin da subito, hanno creduto nella validità del progetto.