Il Sol Levante arriva in Brianza: degustazione (gratis) di tè, origami, letture e kimoni in mostra

Bagliore verde da Briosco a Tokyo. Questo il titolo dell’originale evento in programma il 20 aprile dalle 17 a Briosco alla birreria “Il Quindes” di via Roma 15. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione culturale Brianza e dal comune di Briosco.

"Nella cultura giapponese la fioritura dei ciliegi è uno degli eventi più significativi e celebrati, abbiamo quindi deciso di lasciarci ispirare da questa tradizione antica per valorizzare la bellezza della primavera in Brianza, creando un ponte virtuale tra Briosco e Tokyo – si legge sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Verbicaro -. Sono diversi gli elementi di contatto tra queste due realtà”.

L’iniziativa comprende un’esperienza multisensoriale: degustazione di tè giapponesi a cura di Easy Teasy - Tea sommelier; lettura di haiku brianzoli tratti dal libro "Nervitt brianzoeu e sushi giapponese" a cura dell’autore Renato Ornaghi; laboratorio di origami; suggestioni e approfondimenti per riflettere insieme sulle vicende che, partendo dai filari di murom, hanno portato una comunità di brianzoli in Giappone e sul rapporto tra cotto lombardo e cottura raku presso la Fornace Artistica - Pavimento in cotto lombardo, alla scoperta di insospettabili legami culturali; esposizione di kimono artigianali realizzati in Brianza a cura di Ohana Style. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi inviando un’email a info@easyteasy.it