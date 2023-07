Il testamento di Berlusconi e il figlio non citato nella lettera: cosa potrebbe succedere

Nessuna citazione nell'ultima parte del testamento, quindi Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo dell'ex premier, potrebbe essere esonerato dalle donazioni nei confronti di Marta Fascina, Paolo Berlusconi e Marcello Dell'Utri.

L'ammontare delle donazioni nell'ultima lettera è chiaro: 100 milioni a Marta Fascina, 100 milioni a Paolo Berlusconi e 30 a Dell'Utri. Meno chiaro è quanto riceverà il fratello minore del cavaliere. Paolo, infatti, è stato nominato anche nel testamento del 5 ottobre 2006. Essendo stato citato in due documenti separati sempre per la stessa cifra (100 milioni), questo potrebbe significare - secondo alcuni pareri legali - che al fratello spetterebbero in realtà non 100 milioni ma 200, perché le due somme si sommerebbero.

L'ultima lettera di Berlusconi

Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue. Dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a:

Paolo Berlusconi, euro 100 milioni

A Marta Fascina, euro 100 milioni

A Marcello Dell'Utri, euro 30 milioni.

Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me.

Grazie, tanto amore a tutti voi.

Il vostro papà.