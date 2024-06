Ilaria Salis si appella a Giorgia Meloni: "Ho paura, trasferitemi in ambasciata"

Ilar Salis teme per la sua incolumità e chiede al governo italiano di scontare nell'ambasciata italiana la pena impartitale dal tribunale ungherese che la sta processando con l’accusa di aver aggredito due militanti neonazisti nel febbraio 2023.

La 39enne monzese, candidata alle europee con Avs, ha infatti scritto alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest per evitare "pericoli per la sua sicurezza", per la sua famiglia e per i cittadini italiani che la assistono, dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista.

A riferire le parole dalla figlia in Ungheria, è stato il padre Roberto Salis.