Ilaria Salis torna a Monza

Dall'Ungheria all'Italia, a Monza. Ilaria Salis dovrebbe rientrare in Italia nel pomeriggio di sabato 15 giugno, dopo la liberazione concessa dall’Ungheria che venerdì ha tolto il braccialetto elettronico all'attivista italiana, insegnante monzese, sotto processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti, neo eletta all'europarlamento.

"Siamo felicissimi - aveva spiegato il padre Roberto Salis che si è messo in viaggio personalmente per andare a prendere la figlia, alla redazione di MonzaToday -. Ci aspettavamo la sua scarcerazione, ma non in tempi così rapidi". "Quando i poliziotti sono arrivati lei non sapeva quello che stava per succedere. La liberazione è avvenuta rapidamente e l'avvocato non ha avuto neppure il tempo di avvisare nostra figlia". Lunedì 17 giugno Ilaria Salis compirà 40 anni. Un compleanno da donna libera. "Non vediamo l'ora di tornare in Italia", ha aggiunto emozionato. "Porteremo Ilaria subito in Italia", ha concluso.

L'arresto poi l'elezione al Parlamento Europeo

Salis, arrestata a Budapest nel febbraio 2023, festeggerà in Italia lunedì il suo 40esimo compleanno. Già da qualche settimana Salis era ai domiciliari col braccialetto elettronico dopo aver passato 15 mesi in carcere. Dopo la sua elezione con Alleanza Verdi-Sinistra l'attivista può godere dei privilegi degli europarlamentari a iniziare dall'immunità.

Il giudice ungherese potrebbe comunque chiedere al Parlamento europeo di avviare la procedura di revoca dell'immunità. Se la maggioranza del Parlamento europeo voterà per la revoca, il procedimento penale potrà continuare durante il mandato dell'eurodeputata. In caso contrario il processo nei confronti di Salis potrebbe proseguire al termine del mandato. Il caso dunque non è ancora chiuso. Va inoltre sottolineato che la norma sull'immunità non può essere invocata in caso di flagranza di reato. Bisognerà quindi stabilire se il video che l'accusa ungherese invoca come prova della colpevolezza di Salis possa rappresentare flagranza. In questo caso dovrebbe esprimersi una commissione parlamentare Ue.