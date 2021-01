Monza, internet Iliad down: pioggia di segnalazioni

Problemi per Iliad nella mattinata di giovedì 21 gennaio. I primi disservizi si sono manifestati intorno alle 10 a Milano successivamente le segnalazioni si sono allargate a Monza e ad altre zone d’Italia, come segnala DownDetector.

Secondo quanto appreso da MonzaToday l’operatore telefonico ha problemi con la connessione internet: i clienti riescono a telefonare e a ricevere sms ma non riescono a navigare nonostante il telefono risulti connesso alla linea 3G o 4G.

Per il momento l’azienda non ha fornito spiegazioni su quello che sta accadendo. I tecnici dell’azienda, tuttavia, sarebbero al lavoro per cercare di risolvere il problema.