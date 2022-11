Il grande immobile monzese di oltre 4mila mq che verrà messo all'asta

Oltre 4 mila mq adibiti ad uso commerciale. Un grande immobile a pochi passi dal centro e perfettamente collegato con i mezzi. Si tratta dello stabile di proprietà della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi che viene messo all'asta.

Lo stabile si trova a Monza, in via Cavallotti 6-8, a cinque minuti a piedi dall'isola pedonale. "L’immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da persone e cose, con tutti i diritti e gli oneri che ne derivano - si legge nel documento ufficiale pubblicato sull'albo pretorio del comune di Monza -. Il prezzo a base d’asta è fissato in 10 milioni e 800 mila euro".

Nel documento si legge inoltre che non sono ammesse offerte al ribasso rispetto alla base d'asta; tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie, le imposte di registro e di bollo saranno interamente poste a carico dell’acquirente; a Camera si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non addivenire alla vendita senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei propri confronti; in tal caso gli offerenti non potranno vantare alcun diritto per eventuali danni subiti dalla partecipazione alla presente procedura.

La documentazione per la partecipazione all’asta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 20 dicembre 2022.