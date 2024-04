Scuola rimessa a nuovo ma immondizia "dimenticata" una settimana fuori dall'istituto

Sacchi pieni di foglie, sedie vecchie, una stampante, porte e persino l’asse di un water. Tutto lasciato fuori dalla scuola per oltre una settimana. Succede a Monza, davanti alla scuola elementare Tacoli in via Pisani. La denuncia sui social, sulla pagina Facebook “Sei di Monza se…” con le immagini dei rifiuti “dimenticati” di fronte alla scuola: non si tratta di qualche maleducato che ha fatto le pulizie in casa e a abbandonato la sua immondizia davanti all’istituto del quartiere di Triante. Si tratta, invece, come ha riferito alla redazione di MonzaToday una residente, del materiale da buttare dopo le Pulizie di Primavera che si erano svolte nella scuola lo scorso 20 aprile quando in città 4.700 volontari si sono rimboccati le maniche per ripulire e rimettere a nuovo diversi angoli di Monza. Tra i quali anche la scuola Tacoli.

“È passata una settimana dalle Pulizie di primavera ed è ancora tutto per strada – si legge nel post scritto domenica 28 aprile sulla pagina Facebook ‘Sei di Monza se…’ -. L'iniziativa così perde di senso, già viene usata per interventi di manutenzione ‘ordinaria’, a cui dovrebbe provvedere con regolarità il Comune...Finite le foto di rito per il giornale locale, ecco il risultato… Che tristezza”. La redazione di MonzaToday ha contattato direttamente l’autore del post. “Anche io ho partecipato alle Pulizie di Primavera nella scuola, e da allora il materiale non è ancora stato ritirato”, ha precisato.