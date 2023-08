In Autodromo e al FuoriGp acqua gratis per tutti

Mentre cresce l’attesa per il Gran Premio d'Italia, in programma a Monza dall'1 al 3 settembre, BrianzAcque si accinge ad installare i punti di erogazione gratuita d’acqua pubblica all’interno del circuito di Monza. Una scelta green che assicurerà a tutti i tifosi la possibilità di dissetarsi (gratis) e di disincentivare il ricorso all'acqua contenuta nelle bottiglie di plastica.

Nel circuito monzese saranno infatti posizionate ben 10 stazioni di rifornimento idrico, 4 in più rispetto allo scorso anno. Un’iniziativa frutto del rinnovo della partnership tra BrianzAcque e Autodromo Nazionale Monza nel segno della sostenibilità ambientale, volta appunto a disincentivare l’utilizzo delle plastiche usa e getta. Ma non solo. L’acqua a chilometro 0 di BrianzAcque sarà protagonista anche nei FuoriGp di Monza, Biassono e Vedano al Lambro con postazioni allestite nelle principali piazze, teatro delle manifestazioni collaterali alla grande gara automobilistica. Con materiale promozionale, gadget e ovviamente la buona acqua 2free" che potrà essere spillata nelle versioni liscia e gasata, a temperatura ambiente o refrigerata.

L’appuntamento, nel prossimo fine settimana, è all’Arengario, in piazza Italia a Biassono e in largo Repubblica a Vedano al Lambro. "Con le nostre postazioni idriche, dentro e fuori dall’Autodromo, puntiamo a dissetare il pubblico di fan e di cittadini delle comunità locali in modo green, evitando l’utilizzo di plastica usa e getta. L’ acqua a chilometro 0, di ottima qualità, rappresenta un’eccellenza del territorio, da promuovere e valorizzare facendola conoscere e degustare alle centinaia di migliaia di sportivi che convoglieranno in Brianza da tutto il mondo - ha sottolineato il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci - L’acqua erogata è la stessa che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, controllata da stringenti analisi di laboratorio e trattata con ulteriori meccanismi di affinamento e di filtraggio che la rendono più gradevole al palato senza alterarne le preziose caratteristiche chimico -fisiche iniziali. Tutti i punti di distribuzione di “oro blu” saranno presidiati da personale dedicato in modo da garantire afflussi ordinati e corretti".