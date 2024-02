In Brianza 18 nuovi orti urbani per under 30 e pensionati

L'orto urbano non più solo come luogo destinato esclusivamente agli anziani ma come spazio d'elezione per giovani appassionati e desiderosi di lavorare all'aria aperta.

A tal proposito L’amministrazione comunale di Lissone ha aperto un bando per l’assegnazione di 38 orti comunali in via Raiberti, nella frazione di Santa Margherita. Il bando, aperto fino all'1 marzo, si rivolge non solo ai pensionati, ma anche ai giovani dai 18 ai 30 anni che desiderano avere un proprio spazio come occasione per stare all’aria aperta e "coltivare" la passione per i lavori manuali a contatto con la natura.

Il bando è finalizzato a formare una graduatoria che verrà utilizzata anche per l’assegnazione di ulteriori orti che si dovessero rendere disponibili. "Gli orti urbani - dichiara il sindaco Laura Borella - sono un'opportunità preziosa per la nostra comunità, non solo perché offrono uno spazio verde in città, ma anche perché favoriscono uno stile di vita sano e sostenibile".

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito e presso l’ufficio Urp nel piano terra del palazzo comunale lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 / 14.30 - 18.00, e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30. La domanda debitamente compilata e documentata deve essere presentata all’ufficio Protocollo del comune entro le ore 12 dell'1 marzo 2024. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune.