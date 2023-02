In Brianza i papà tornano in sala parto e in corsia

Finalmente i papà possono tornare in sala parto e in reparto. Una notizia attesa da tempo quella che arriva dagli ospedali di Vimercate, Desio e Carate Brianza. Finalmente si ritorna alla normalità che c’era prima dell’emergenza sanitaria. Per le donne ricoverate, infatti, per parto, ma anche per complicanze della gravidanza, è di nuovo prevista la presenza di una persona di riferimento (o del papà) in modo continuativo: dalle 10 alle 21 all’ospedale di Vimercate e Carate, dalle 8 alle 20 al Pio XI di Desio. La presenza è comunque garantita durante il travaglio, il parto e nelle due ore del post-parto. Naturalmente i papà (o la persona di riferimento) dovranno compilare la check list ad ogni ingresso e indossare una mascherina Ffp2 per tutto il periodo che rimarranno in reparto. In caso di pazienti ginecologiche e appoggi da altre specialità nei reparti di Ostetricia o Ginecologia, ci si attiene alle modalità aziendali di accesso dei visitatori: una sola persona al giorno, compilazione di check list a ogni ingresso, nelle fasce orarie comprese fra le 12.30 e le 13.30 oppure dalle 18.30 alle 19.30.

Si cambia anche in altre situazione: possono cioè portare assistenza continuativa, durante tutto il periodo di degenza, caregiver di pazienti minorenni o pazienti in condizioni di fine vita. Anche per questi è necessario attenersi alle condizioni già segnalate (check list ad ogni ingresso, frequente igiene delle mani, utilizzo della mascherina preferibilmente Ffp2). Per tutte le altre categorie di pazienti l’assistenza continuativa deve essere concordata con il personale di reparto. A breve, fa sapere la direzione sanitaria, ritorneranno in corsia anche le associazioni di volontariato.