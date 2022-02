In Brianza il nuovo centro di addestramento dell'unità cinofila della polizia locale

Sorgerà a Cogliate il centro di addestramento dell'unità cinofila della polizia locale e della protezione civile. E' arrivato il via libera dalla Regione Lombardia che, per questo progetto, ha stanziato 210 mila euro. Il centro di addestramento sorgerà su un'area dismessa.

"Il progetto - ha dichiarato Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio e protezione civile - è coerente con il modello portato avanti da Regione per migliorare l'intero sistema di protezione civile nelle attività di prevenzione, gestione delle emergenze e mitigazione dei rischi. Questa Giunta prosegue, quindi, a sviluppare la formazione e a diffondere la cultura della protezione civile attraverso iniziative per il volontariato, e l'aggiornamento dei corsi su pianificazione e mansioni operative. Il nuovo centro è un intervento di interesse pubblico destinato a potenziare i servizi di un ampio bacino di utenza, e a contribuire alle esigenze di sicurezza della popolazione. Grazie al recupero urbanistico ed edilizio di un'area dismessa, restituiamo alla cittadinanza un servizio utile per i nostri volontari e i corpi di polizia".

"Si tratta - ha precisato Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali e piccoli comuni - di un accordo di programma che ha una valenza di interesse regionale. Il nuovo centro di addestramento cinofilo avrà rilevanza nazionale e comporterà anche la riqualificazione di un'area completamente degradata. Siamo convinti che con questo intervento si andrà a migliorare sensibilmente anche la sicurezza di questo territorio. La progettualità è stata frutto di un lavoro di confronto e di collaborazione, durato oltre un anno, con il sindaco di Cogliate e il consigliere regionale Andrea Monti. La sinergia tra istituzioni è il miglior metodo per concludere progetti e iniziative".