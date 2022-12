Inaugurato il nuovo grande supermercato che punta sui prodotti locali

Il taglio del nastro oggi, a Mariano Comense, alle porte della Brianza monzese dove ha aperto i battenti il nuovo Interspar, il primo punto vendita a gestione diretta di Aspiag Service in Lombardia.

Il supermercato si trova in via Mascagni e si estende su una superficie di 2.500 mq. Un punto vendita con il quale Aspiag Service (la concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, la Lombardia e l’Emilia-Romagna), fa il suo ingresso in Lombardia con importanti investimenti e un progetto di sviluppo graduale sul territorio lombardo che aiuterà a creare numerosi posti di lavoro in questa regione.

In linea con la filosofia che caratterizza Aspiag Service e il suo legame con i territori, il nuovo Interspar punta a valorizzare le produzioni tipiche locali, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio ‘Sapori del Nostro Territorio’ con cui Aspiag Service intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area lombarda. Sono oltre 300 i prodotti del territorio che troveranno spazio nel nuovo Interspar tra cui Birrificio Rurale, Cantina Nino Negri, Cantina Castel Faglia, Carozzi Formaggi, Fumagalli Salumi, l’Oleificio di Moniga, La latteria Sociale di Chiuro e Pastai in Brianza.

Nella progettazione del punto vendita, grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità: gli spazi sono stati realizzati utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale con tecnologie e impianti di ultima generazione quali banchi frigo senza emissione di sostanze inquinanti e con chiusura a porta per ridurre lo spreco energetico, l’utilizzo di illuminazione con led a basso consumo, un impianto fotovoltaico in grado di coprire gran parte del fabbisogno energetico del negozio, oltre a un sistema di recupero del calore prodotto dall’impianto frigo alimentare per la produzione dell’acqua sanitaria.

Nel nuovo negozio saranno impiegati 76 collaboratori e collaboratrici di cui oltre il 40% residenti a Mariano Comense o comuni limitrofi

All’inaugurazione del nuovo Interspar erano presenti i vertici aziendali di Aspiag Service s.r.l., le istituzioni locali e le associazioni del territorio che l’azienda ha scelto di sostenere, tra cui l’ASD Brianza inline, Gli Amici del Randagio, l’Associazione Tantum Aurora, l’SC Marianese a.s.d. e la Croce Bianca di Mariano Comense.