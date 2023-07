Inaugurato il nuovo centro Cai in via Rosmini

È stata inaugurata nella serata di mercoledì 5 luglio la nuova casa del Cai di Monza in via Rosmini. Una serata con tanti amici e alla quale hanno partecipato anche il sindaco Paolo Pilotto con alcuni assessori della giunta e l'arciprete monsignor Silvano Provasi. Che ha benedetto il nuovo spazio.

"Quota 162", questo il nome scelto per il nuovo sito (Monza si trova a 162 metri sopra il livello del mare), un tempo era occupato dal centro sociale Foa Boccaccio mentre ora punta a realizzare anche un impianto polisportivo e una destinato destinato all'arrampicata. Che nelle intenzioni dei referenti vorrebbe essere l'arrampicata più alta d'Europa. Sognato da anni, il progetto per il nuovo centro ha cominciato a prendere piede dopo lo sgombero del centro sociale Foa Boccaccio dagli spazi dall'ex stadio Verga. Inizialmente, infatti, la sede del Cai cittadino avrebbe dovuto trovare sede in un capannone di proprietà comunale in via della Lovera, poi in alcuni spazi del Circolo Libertà, nell'omonimo viale. Sfumate entrambe le ipotesi nel 2019 c'è stata invece un’assemblea straordinaria dei soci che si è conclusa con il voto a favore circa l'acquisto acquisto del terreno di via Rosmini, nella zona della Cascinazza. Messo in vendita dalla Federcalcio per via dei costi di gestione ormai difficilmente sostenibili.

Ad allietare la serata, che la pioggia non è riuscita a guastare, la musica dei ragazzi di Sarabanda.