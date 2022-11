Dopo 7 anni di attesa oggi si inaugura la Rho-Monza

Oggi si inaugura la Rho-Monza. Il taglio del nastro è fissato per le 11 di lunedì 14 novembre. Una cerimonia ufficiale alle presenza del governatore Attilio Fontana, del vicepresidente Fabrizio Sala, degli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile), Stefano Bolognini (Sviluppo città metropolitana), Romano La Russa (Sicurezza) e al sottosegretario regionale Marco Alparone. Un intervento tanto atteso (ma anche criticato) che vedrà così il completamento della Tangenziale Nord Milano A52 (Rho-Monza).

Una strada doveva essere ultimata per Expo 2015, un’infrastruttura più volte annunciata, ma anche fortemente criticata dagli ambientalisti. "L’inaugurazione di una autostrada che scaricherà entro una fascia di 250/500 metri l’80% delle polveri sottili (PM10 e PM 2,5) prodotte dalla circolazione del traffico veicolare - spiegano in una nota ufficiale Circolo Legambiente Grugnotorto di Paderno Dugnano e il Comitato Cittadini Interramento Rho-Monza -. L’inaugurazione di una autostrada che non è ancora aperta al suo utilizzo. L’inaugurazione di una autostrada che avviene in modalità intima, in un luogo (sotto la galleria fonica) oggi inaccessibile ai non addetti ai lavori e quindi anche a noi. L’inaugurazione di una autostrada che la popolazione locale ha sempre contrastato e che non accetta. L’inaugurazione di una autostrada che avrebbe dovuto avere il buon senso, vista la scelta di realizzazione a cielo aperto, di essere fatta, sempre in modalità rigorosamente intima, fra 15/20 anni , quando l’unico parziale rimedio al cancro ai polmoni e altre patologie collegate all’inquinamento, cioè il progetto integrativo di mitigazioni ambientali, voluto con determinazione dai cittadini per sette anni, che significa alberi, alberi, alberi e ancora alberi in ogni metro quadrato disponibile, avrà avuto il tempo di prendere consistenza e di rappresentare concretamente una forma di barriera, l’unica possibile ai veleni dell’autostrada. L’inaugurazione di una autostrada, il cui interramento è stato ritenuto dal Tar e Consiglio di Stato, più costoso dell’attuale realizzazione, salvo verificare adesso, dopo 7 anni di ritardi e con l’inclusione di un progetto integrativo di mitigazioni ambientali che non è ancora stato approvato ufficialmente e finanziato, che il costo dell’interramento allora stimato sia simile a quello attuale. Una cosa di cui letteralmente vergognarsi".