Apre in Brianza il grande store per la cura della casa e della persona

A Varedo taglio del nastro del grande store Risparmio Casa, la catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona. Il grande punto vendita, ampio circa 20mila metri quadrati, si trova in via Pastrengo 67 e ha visto l'inserimento di 20 nuovi lavoratori e da oggi, giovedì 24 novembre, ha aperto le porte ai clienti.

Quello brianzolo è il 139esimo punto vendita in Italia. "Il punto vendita di Risparmio Casa a Varedo propone un format consolidato e di successo, all’insegna della convenienza e della vicinanza al cliente - si legge nella nota ufficiale -. Un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale. Una proposta di oltre 36.000 referenze che spazia dai grandi brand dell’industria di marca a un copioso assortimento di marchi propri e mira ad assecondare le diverse necessità del cliente garantendo sempre i due punti cardine della catena: alta qualità e grande risparmio”.

“Proseguiamo con orgoglio nel nostro percorso di sviluppo sul territorio italiano con l’apertura di questo nuovo megastore a Varedo. Si tratta infatti della nostra undicesima apertura del 2022. Siamo felici di questa inaugurazione, che ci permette ancora una volta di soddisfare la sempre più crescente domanda dei consumatori”, affermano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori del brand.

“La Lombardia è una regione di particolare rilevanza strategica per il percorso di sviluppo di Risparmio Casa, ricco di importanti obiettivi che potranno essere raggiunti grazie al lavoro e all’impegno dei nostri collaboratori”, aggiunge Fabio Tomassini, amministratore delegato di Risparmio Casa.