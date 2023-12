Inaugurata (col vin brulé) la nuova piazza brianzola con l'antica chiesetta e le aiuole

L'antica chiesetta, le aiuole, e tanto spazio per socializzare.

Taglio del nastro, mercoledì 27 dicembre, al termine della messa nella chiesa di San Giovanni in Baraggia a Giussano,per la nuova piazza del comparto storico di San Gian. Proprio in queste ore si stanno infatti concludendo i lavori di riqualificazione che hanno interessato il rione di Robbiano: terminate le opere che hanno riqualificato lo spazio antistante alla storica chiesetta, sono in fase di definizione gli interventi relativi agli spazi verdi che coroneranno il progetto di restyling.

L'inugurazione della nuova piazza vedrà la presenza del sindaco Marco Citterio e dell’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa,e del parroco don Emanuele Salvioni che benedirà lo spazio antistante la storica chiesetta. Il momento di festa vedrà anche la partecipazione dei volontari da sempre impegnati per la comunità di Robbiano che al termine dell’inaugurazione offriranno panettone, the caldo e vin brulé. "Restituiamo alla città, in modo particolare ai residenti di San Gian e a chi qua è cresciuto o è particolarmente legato per ragioni familiari, uno spazio di relazione che valorizza la storicità del rione - commentano il sindaco Citterio e l'assessore Crippa - L’impatto visivo, estetico e luminoso farà di questo spazio un luogo di pregio a disposizione della collettività".

"Con la realizzazione della nuova piazza, pedonale e non accessibile alle auto, viene valorizzato il complesso della chiesa di San Giovanni in Baraggia e del suo convento, poi convertito in cascina, che si possono trovare già nella cartografia storica del catasto teresiano, datato 1721"spiegano dal comune. "I lavori hanno previsto il totale rinnovamento dell’area antistante la chiesa di San Giovanni in Baraggia con la realizzazione di un sagrato che si sviluppa perpendicolarmente alla facciata dell’edificio religioso, creando così un cannocchiale visivo in precedenza non esistente e caratterizzato da un canale prospettico lungo tutta via Donizetti. Le nuove piantumazioni e la definizione di un’area verde completeranno un intervento che, oltre all’indubbio valore storico e sociale, permetterà una maggior sicurezza per gli automobilisti e per i residenti".

Già nel dicembre 2022 erano state completate le modifiche alla viabilità che hanno visto distanziare la strada dall’edificio storico costituito dalla chiesa: rivisto l’innesto tra via Toscanini e Donizetti con l’addolcimento delle curvature di quest’ultima, eliminato il collegamento di via Toscanini su via Donizetti proprio per consentire la pedonalizzazione della piazza.