La pizza speciale condita di inclusione e diritti che aspetta il presidente Mattarella a Monza

C'è chi apparecchia, chi pulisce, chi sistema gli ultimi dettagli. E nel nuovo ristorante di Pizzaut che verrà inaugurato domenica 2 aprile, a Monza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i preparativi sono ancora in corso. Accanto a Nico Acampora, il fondatore del progetto, al lavoro c'è un esercito di volontari. Tantissimi i monzesi e non solo che si sono resi disponibili per rendere possibile l'apertura del nuovo ristorante dove lavoreranno ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. E dopo Cassina de' Pecchi Pizzaut raddoppia e dal 2 aprile - giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo - arriva anche a Monza. "Speriamo che Pizzaut vada lontano perchè non è mai sola. Guardate quante persone ci sono qui" ha commentato Acampora, in una diretta dal nuovo locale monzese sabato, a poche ore dall'attesa inaugurazione.

Per l'occasione ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Pensavamo che la sua presenza sarebbe stato un segno di vicinanza per le 600mila famiglie con figli autistici in Italia. E lui ha accolto l'invito" aveva spiegato Acampora. Domenica da Pizzaut insieme al presidente Mattarella mangeranno 200 invitati ma il locale aprirà al pubblico solo tra qualche settimana perché nel frattempo i ragazzi faranno esperienza senza i clienti.

Oltre a un locale colorato, inclusivo, per tutti, ad accogliere gli ospiti domenica ci sarà una speciale tovaglietta. Sopra, insieme alla frase di Guido Marangoni "Siamo fatti di-versi perchè siamo fatti di poesia", si leggerà anche un estratto del primo comma dell'articolo 1 della Costituzione, in una chiave rivisitata. "L'Italia è una repubblica democratica fondata anche sul nostro lavoro". Un'Italia inclusiva che non lascia indietro nessuno: questo il sogno che da Monza si è trasformato in un progetto e in una realtà che ha conquistato anche il presidente della Repubblica Mattarella.

Cosa mangerà il presidente Mattarella a Monza

Mattarella assisterà alla firma del contratto indeterminato per due ragazzi che lavoreranno nel ristorante, poi pranzerà insieme a 200 invitati. Acampora ha riferito il menu per il presidente della Repubblica: gnocco fritto, affettati e pizza. Ma il locale di Monza aprirà effettivamente al pubblico più tardi, ovvero alla terza settimana di aprile.

Un locale con 350 posti

PizzAut si trova nell'area dell'ex polo vaccinale, nella rinnovata area dell'Energy Spring Park. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) adesso è la volta del primo PizzAut in Brianza. In quella Monza che, fin da subito, ha creduto e sostenuto quello che sembrava il sogno irrealizzabile del papà di un bambino autistico. Il sogno di Nico Acampora di rendere automoni i ragazzi autistici attraveso il lavoro.

Il nuovo locale - che si trova nell'ex area Philips trasformata durante la pandemia in uno dei più grandi centri vaccinali della Lombardia - si estenderà su una superficie di 1.100 metri quadrati di cui 222 saranno destinati agli spazi cucina, con cucina riservata per la preparazione dei piatti senza glutine. Ci saranno 350 posti a sedere. Oltre ai forni speciali ci saranno tavoli, attrezzature e arredi tutti con caratteristiche studiate per facilitare il lavoro del personale autistico. I soffitti saranno insonorizzati; ci saranno accorgimenti illuminotecnici per evitare che luci possano dare fastidio ai lavoratori. Inoltre tutte le toilette saranno attrezzate per l'accesso alle persone disabili. Il nuovo ristorante fondato da Nico Acampora, una volta a regime, potrà garantire lavoro e occupazione a 25 ragazzi autistici ed a 4 neurotipici. Ci saranno anche 2 alloggi dove i ragazzi potranno sperimentare anche l'esperienza dell'autonomia abitativa.