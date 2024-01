Il giorno dopo l'incendio di Cavenago: vigili del fuoco ancora al lavoro

Sono ancora in corso in queste ore le operazioni di bonifica degli ultimi focolai presenti all'interno del capannone dell'azienda Planet Farms di Cavenago Brianza dopo l'incendio scoppiato nella giornata di lunedì 22 gennaio.

Per tutta la notte trascorsa e ancora nella mattinata di oggi le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza si stanno infatti alternando per il proseguo dell'intervento. Sul posto sono tuttora presenti un'autopompa, un'autobotte e un mezzo di elevazione.

Ingenti i danni all'azienda, leader in Europa del vertical farming, una pratica che permette la coltivazione di prodotti agricoli (letteralmente) in verticale, dopo il disastroso rogo che ha visto alzarsi dal tetto del capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell'autostrada A4, una terribile nuvola nera e visibile a chilometri di distanza e divenuta il simbolo della tragedia.

L'incendio

L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di natura accidentale. A scatenare le fiamme, con tutta probabilità, sarebbe stato un guasto a un macchinario presente nel complesso. Il malfunzionamento avrebbe poi innescato il rogo. A Cavenago, ieri, sono giunti in supporto dei colleghi del comando provinciale di Monza e Brianza anche i vigili del fuoco di Milano, al lavoro con 25 uomini tra cui anche gli esperti del nucleo NBCR.

Nel frattempo i tecnici ARPA sono intervenuti raccomandando di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile, o l’utilizzo delle mascherine. Successivamente è stata installata una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio di possibili inquinanti e si è aperto il tavolo di coordinamento sulla sicurezza in prefettura per la gestione della situazione che ha interessato altresì i comuni di Cambiago, Agrate Brianza, Ornago, Bellusco, Vimercate, Gessate, Caponago, Trezzano Rosa, Unione dei comuni di Basiano e Masate, il Corpo di polizia locale Brianza Est e la protezione civile di Cavenago Brianza.

"Grazie a chi mi ha supportato"

A tal proposito il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli ha inteso ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute per spegnere il rogo e tutti coloro, compresi in sindaci dei comuni limitrofi, che lo hanno supportato nella difficile gestione di quanto accaduto: "Termina una giornata lunghissima - ha scritto alle prime luci dell'alba - L’unica cosa che mi conforta è che nessuno degli addetti impiegati presso Planet Farms abbia subito infortuni o qualcosa di peggiore. Quando stamane mi sono precipitato sul luogo dell’incendio è stato subito evidente che si trattava di qualcosa di devastante. Le lacrime e gli abbracci di conforto dei titolari sono state l’espressione piu eloquente di questo dramma. Nei prossimi giorni riceveremo i risultati delle analisi più puntuali di ARPA e dei vigili del fuoco. Vorrei ringraziare le tantissime persone che hanno avuto un ruolo chiave nella gestione dell’emergenza come i vigili del fuoco, i carabinieri e la prefettura" Poi, appunto, il ringraziamento ai colleghi sindaci: "Permettetemi una menzione speciale ai miei colleghi sindaci e alle mie colleghe sindache che per tutto il giorno mi hanno sostenuto con attestazioni di vicinanza e di supporto, ancora al nostro comandante Alessandro Benedetti e ai suoi agenti, che hanno dimostrato (sempre che ce ne fosse bisogno) estrema professionalità, alla dirigente scolastica Giovanna Bonfà per il grande supporto, alla protezione civile di Cavenago Brianza e ad altri volontari civici che come sempre non hanno fatto mancare, nemmeno questa volta, la loro disponibilità e il loro impegno".

"Se è vero come dicono tantissimi miei colleghi sindaci, che questo è il mestiere più bello che esista è altrettanto vero che alcune prove a cui molte volte veniamo messi di fronte nell’indossare la fascia tricolore, sono davvero piu grandi di noi. E in una giornata drammatica come questa accuso davvero un senso di stanchezza importante. Con fiducia e riconoscenza" ha poi concluso il primo cittadino.