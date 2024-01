"Non sappiamo cosa ha causato il rogo": parla l'azienda brianzola dopo l'incendio

La Planet Farms fa i conti con quanto successo nella giornata di lunedì 22 gennaio, dopo lo scoppio dell'incendio nel capannone di Cavenago Brianza.

Se in queste ore infatti i i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per lo spegnimento degli ultimi roghi, dai vertici dell'azienda di via Santa Maria in Campo si fa il punto della situazione dopo quanto successo. In merito alle cause del rogo e in merito al futuro del colosso europeo della vertical farm brianzola dove si coltivano prodotti secondo la modalità dell'agricoltura verticale. "In merito all'incendio avvenuto ieri mattina, 22 gennaio, siamo a comunicare con sollievo che la situazione è tornata sotto controllo grazie al lavoro delle squadre di emergenza che hanno riportato lo stabilimento in sicurezza - ha fatto sapere in una nota l'azienda a MonzaToday - e confermiamo che l’incidente non ha causato nessun danno a persone e dipendenti"

Ancora da chiarire, invece, sembrerebbero le cause che hanno provocato il tremendo rogo: "Non siamo ancora in grado di fornire informazioni circa le cause dell’incendio, essendo in corso i dovuti accertamenti da parte dei vigili del fuoco con cui stiamo collaborando, ma possiamo escludere che il rogo sia in alcun modo correlato al processo produttivo e alle tecnologie sviluppate da Planet Farms" hanno chiarito ancora dalla Planet Farms".

Poi la precisazione sulle future azioni che il colosso intende intraprendere per non fermare in processo produttivo e limitare le perdite economiche: "Nonostante l'incidente di ieri mattina, il programma di sviluppo dell’azienda continua anche con lo stabilimento di nuova generazione a Cirimido, la cui realizzazione è già in fase avanzata e che avrà una dimensione doppia rispetto a quello di Cavenago. Proprio a Cirimido concentreremo i nostri sforzi per accelerare la realizzazione del progetto e per assicurare il minor disagio possibile ai nostri clienti, a sostegno di un importante percorso di crescita già avviato nel 2023. Planet Farms conferma la propria mission verso l’innovazione e la sostenibilità, che l'ha sempre caratterizzata e che continuerà a perseguire con immutato impegno".