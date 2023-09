Incendio nel bosco brianzolo: sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco

È ancora in corso, con un gran dispiegamento di mezzi, l'intervento dei vigili del fuoco per sedare l'incendio che questa mattina, 9 settembre, è scoppiato in via Palermo a Limbiate.

Intorno alle 5 sono infatti state inviate ben due autopompe dal distaccamento dei vigili del fuoco di Desio e Lazzate, due autobotti dal comando di Monza e dal distaccamento volontario di Lissone, e un modulo antincendio boschivo dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago, in un terreno agricolo boschivo a Limbiate. Ove alcune cataste di legna avrebbero preso fuoco causando l'incendio.

L'intervento per le operazioni di spegnimento è ancora in corso. Sul posto, dopo l’allarme, il servizio di emergenza ha mandato anche un’ambulanza.

