A fuoco un'auto nel box, evacuato un condiminio

Le squadre del comando monzese sono intervenute poco dopo le 23 in via Manin a Lissone per l'incendio di una vettura all'interno di un box condominiale interrato. Il fumo prodotto dall'incendio ha completamente invaso la palazzina di quattro piani sovrastante le rimesse. Le squadre intervenute hanno prontamente riuscendo a spegnere l'incendio.

Gli inquilini delle abitazioni evacuati

In particolare una famiglia residente al primo piano dell'edificio, con un bambino neonato, è stata condotta in un luogo sicuro grazie all'utilizzo di una scala. Le squadre hanno operato per diverse ore nella notte per ripristinare la salubrità degli ambienti utilizzando appositi ventilatori estrattori di fumo. Sul posto sono state inviate l'autopompa e l'autoscala della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Monza, l'autopompa del distaccamento di Lissone e il carro ventilazione del distaccamento di Seregno.