Incidente a Limbiate, auto si ribalta: uomo in ospedale

È stato trasferito all'ospedale di Desio l'uomo all'interno dell'auto che nella serata di ieri, 9 giugno, a Limbiate, si è ribaltata sulla carreggiata.

La chiamata al 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è giunta poco prima della mezzanotte, e sul posto oltre all'ambulanza sono giunti anche i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con l'autopompa da Bovisio Masciago e il carro fiamma da Seregno Volontari. L'uomo, un 60enne, a seguito del ribaltamento è rimasto infatti incastrato fra le lamiere e i pompieri sono dovuti intervenire per liberarlo.

Sul posto anche i carabinieri di Desio, che hanno affiancato le operazioni dei vigili del fuoco e hanno lavorato per rimettere in sicurezza l'area. dopo averne valutato i parametri vitali i sanitari hanno dunque disposto il trasporto del 60enne all'ospedale in codice giallo.