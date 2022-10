Parcheggia e rompe un tubo dell'antincendio, vigili del fuoco a scuola

E’ stata una prof che parcheggiando la macchina nel parcheggio interno della scuola ha urtato inavvertitamente un tubo dell’antincendio. Nel piccolo scontro la conduttura si è rotta e si è svuotata la vasca del sistema che scatta in funzione in caso d’incendio all’istituto superiore Ghandi di Besana. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 5 ottobre, e in poche ore è stato riparato il danno.

Vigili del fuoco di Monza sul posto

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Monza che pur non sussistendo pericoli per gli studenti ha presidiando il plesso scolastico di Villa Raverio per alcune ore in attesa del ripristino della conduttura e del riempimento della vasca dell'impianto antincendio.