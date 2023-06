"Basta incidenti sul lavoro, serve più sicurezza": l'appello (unitario) dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil unite per chiedere maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Dopo l’ennesimo incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 31 maggio in un cantiere edile di Monza, in viale Cesare Battisti, le unioni sindacali invocano interventi a tutela dei lavoratori del comparato edile.

L’incidente è avvenuto nell'area di cantiere all’ombra della ciminiera dell’ex Feltrificio Scotti. Vittima un lavoratore di 52 anni che è precipitato da un’altezza di 2,65 metri. Sulle cause della tragedia stanno indagando gli inquirenti, ma intanto le organizzazioni sindacali chiedono interventi immediati. Alcuni funzionari delle organizzazioni sindacali di categoria ieri pomeriggio si sono recati nel cantiere per un sopralluogo e hanno avuto un colloquio con il geometra dell’azienda.

“Che rabbia! Ennesimo infortunio grave in cantiere e sempre per gli stessi motivi - dichiara Gian Franco Cosmo, segretario generale Fillea Cgil Monza Brianza -. Occorre investire nella cultura della sicurezza e per l’applicazione delle norme che salvano vite umane: spesso nessuno paga per questi infortuni e sembra quasi che gli infortuni sul lavoro siano un fatto normale del quale abituarci. È inaccettabile!”.

Gli fa eco Ezio Micheletti, segretario generale Filca Cisl Monza Brianza Lecco: “Chiediamo più sicurezza e formazione per evitare gli infortuni e le morti sul lavoro”. Dello stesso parere anche i dirigenti sindacali di Feneal: “Il rispetto della normativa è fondamentale per riuscire a ridurre il rischio, così come la formazione ai lavoratori: dobbiamo tutti fare lo sforzo di aumentare la cultura e la consapevolezza nei luoghi di lavoro”, afferma Giuseppe Mancin, segretario generale della Feneal Uil territoriale.

“Facciamo un grande in bocca al lupo al lavoratore vittima dell’incidente e ci mettiamo a disposizione sua e della famiglia”, hanno concluso i funzionari sindacali al rientro dal sopralluogo.