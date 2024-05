A Monza si sfidano i grandi campioni di boxe: ecco quando

L'Arena di Monza sarà il ring del pugilato che conta, portato in scena dall'organizzazione The Art of Fighting di Edoardo Germani in collaborazione con Fight Club Fragomeni, realtà dell’ex campione del mondo di boxe Giacobbe Fragomeni.

L’evento TAF 6 andrà in scena sabato 8 giugno all’Arena di Monza, a partire dalle 19. Per gli appassionati un programma ricco che promette spettacolo e incontri combattuti tra i migliori pugili italiani in circolazione, con due match titolati. Il main event della serata vede contrapposti l’imbattuto Mohamed El Maghraby (8 vittorie e 0 sconfitte) e Stiven Leonetti Dredhaj (11-3, un pareggio), in una sfida nei pesi mediomassimi tra due avversari che si stanno stuzzicando da tempo.

Nel co-main event, Pietro Rossetti (18-2), già campione europeo, affronta Akrem Aouina (10-1) con in palio il titolo italiano dei pesi welter. Spazio anche al promettente Yassin Hermi (14-1, un pareggio) che affronta l’esperto Novak Radulovic (18-10, un pareggio) per aggiudicarsi la cintura IBO del Mediterraneo dei pesi medi.

E non è finita qui: sul ring di Monza saliranno anche Jonathan Kogasso, reduce da una vittoria per KO che ha acceso i riflettori europei su di lui, e Francesco Paparo, che vuole confermarsi in vista della chance per il titolo italiano. Prima di loro, altri tre match con protagonisti Alessio Spahiu, Gianluca Merone e Valerio Mantovani, impegnati in battaglie sportive dal pronostico incerto.

La serata sarà impreziosita dai tipici momenti di show e intrattenimento che caratterizzano gli eventi TAF, in una logica di sports entertainment, mentre sono attesi diversi ospiti d’eccezione tra artisti, sportivi, personaggi pubblici e volti televisivi.

I biglietti sono disponibili cliccando qui