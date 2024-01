Studenti a lezione di legalità con i finanzieri a scuola a Monza e in Brianza

Lezioni speciali e docenti insoliti: in cattedra a scuola arrivano i finanzieri. Il comando provinciale della guardia di finanza di Monza, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza, a partire dal mese di novembre ha promosso una serie di incontri con le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado in alcuni comuni brianzoli con l’obiettivo di favorire la cultura della legalità, della diffusione dei principi costituzionali di base e illustrare i compiti istituzionali affidati alla guardia di finanza.

Il progetto e le scuole coinvolte

E’ un’iniziativa nata nell’ambito del protocollo “Educazione alla legalità economica” sottoscritto tra il comando generale della guardia di finanza e l’allora M.I.U.R., ora Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli incontri, che proseguiranno fino a marzo 2024, hanno già interessato gli Istituti “Ezio Vanoni” di Vimercate, “G. Parini” di Seregno, “A. Olivetti” di Monza, “E. Morante” di Limbiate e “Gandhi Mohandas Karamchand” di Besana in Brianza, ove le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Monza, il Gruppo di Monza e le Compagnie di Seregno e Seveso, alla presenza di oltre 550 studenti, hanno descritto i compiti istituzionali affidati alla Guardia di Finanza e connesse azioni di servizio finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della criminalità economico-finanziaria.

Tra le finalità degli incontri c’è l’obiettivo di incrementare nei ragazzi la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono anche il piano economico; sensibilizzare i giovani circa la “convenienza” del valore della legalità economico- finanziaria, da apprezzare non per paura delle relative sanzioni, bensì per la sua utilità, sotto il profilo individuale e sociale; illustrare il ruolo ed i compiti della guardia di finanza, in modo da stimolare maggiore consapevolezza circa il delicato ruolo rivestito dal corpo, quale organo di polizia dalla parte dei cittadini, a tutela delle libertà economiche; accrescere negli adolescenti la consapevolezza delle conseguenze delle loro azioni.

Nel corso degli incontri si è lasciato spazio anche a momenti di dibattito partecipato, nonché all’illustrazione dei concorsi banditi dalla Guardia di Finanza per l’ammissione ai corsi di Accademia, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti e della Scuola allievi finanzieri, evidenziando le opportunità dagli stessi offerti.