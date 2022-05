Si può cambiare la pubblica amministrazione? Ecco chi ci è riuscito

Quando si incappa nei labirinti della pubblica amministrazione inizia un calvario di carte bollate, rimbalzi da un ufficio all'altro, colloqui con impiegati e funzionari che parlano un burocratese incomprensibile. Ritrovandosi, in molti casi, a non essere riusciti a risolvere il problema. Ma c'è anche chi è riuscito a rendere più "umana" la macchina della pubblica amministrazione e lo ha raccontato in un libro.

Si intitola "Persone fuori dal comune" il libro scritto da Michele Bertola, 61 anni, che ha iniziato la sua carriera a Monza e che oggi è direttore generale del comune di Bergamo. Nel libro sono raccolte le storie di vita e di lavoro di persone che hanno provato a cambiare la pubblica amministrazione e qualche volta ci sono anche riuscite.

L'appuntamento è per questa sera, mercoledì 4 maggio, a Monza alle 21 al cineteatro Triante (via Duca D'Aosta) . Oltre all'autore saranno presenti anche Giorgio Gori (sindaco di Bergamo) e Roberto Mauri (presidente della cooperativa La Meridiana di Monza). La serata sarà condotta dal giornalista Fabrizio Annaro. I diritti d'autore del libro verranno devoluti alla Fondazione Cesvi per il progetto della Casa del sorriso in Zimbabwe.