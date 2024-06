Che cosa otterrà il quartiere quando verrà realizzato il maxi svincolo vicino a case e scuole

Come cambierà il quartiere durante il cantiere dopo la realizzazione di quel maxi svincolo che fin da subito è stato osteggiato dai residenti? Se ne parlerà lunedì 3 giugno alle 20.45 al Centro civico di San Rocco (via D’Annunzio) dove il Comune di Monza ha organizzato un incontro pubblico per illustrare le compensazioni ambientali chieste in seguito alla realizzazione del maxi svincolo di Serravalle.

Una maxi opera che dovrebbe essere pronta tra 4 anni e non più per le Olimpiadi 2026 come inizialmente ipotizzato, e che ha ottenuto dalla Regione Lombardia un finanziamento di 42 milioni di euro. Un’opera che i residenti – riuniti nel Comitato vie Talete, Gentili e Aristotele Monza – hanno sempre osteggiato. "Dobbiamo subire i disagi di un cantiere proprio accanto alle nostre abitazioni, il rumore, lo smog, e il rischio per i nostri bambini e ragazzi, oltre che per tutto il rione, di inalare sostanze cancerogene. E per di più la beffa di non poter neppure utilizzare quella strada che ci passerà vicino e che devasterà il nostro quartiere”, aveva dichiarato poche settimane Lorenzo Villa, vicepresidente del Comitato, durante un incontro pubblico prima dell’audizione al Pirellone dove il gruppo ha sottoposto le criticità dell’opera.

Il maxi svincolo per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sarà molto impattante sul quartiere. Il cantiere dovrebbe durare 415 giorni lavorativi,e al termine il quartiere si troverà compresso tra maxi arterie stradali (Autostrada A4, Tangenziale di via Marconi, il maxi svincolo e la via Montesanto che conduce verso via Borgazzi). “Tutto questo senza neppur poter usare, da parte dei residenti, questa maxi strada - precisa Villa -. L’opera è destinata unicamente ai veicoli provenienti dalla A4 di Monza”. Un’opera che da oltre un anno il Comitato e i residenti stanno contestando proponendo delle alternative: in primis eliminare l’obbligo di transito dei mezzi ADR (quelli che trasportano merce molto pericolosa) in ingresso tunnel A52 (dalle 6 alle 22) in prossimità di Monza Sant’Alessandro come lato opposto; riorganizzare i caselli (Telepass, card e contanti) in uscita Monza; realizzare un nuovo inserimento dalla A52 sulla SS36. Oltre, naturalmente, coprire quei 70 metri di tunnel che attraversano luoghi sensibili e altamente abitati.