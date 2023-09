Un incontro gratuito per ritrovare il sonno perfetto

Un incontro gratuito per scoprire i segreti del sonno e per ritornare a dormire serenamente. L’appuntamento è a Monza per il 22 settembre alle 19 all’ospedale San Gerardo (al centro congressi) con un evento rivolto alla popolazione e promosso dalla Clinica Pneumologica della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Si tratta di un convegno sui disturbi respiratori del sonno dall’età evolutiva all’adulto. Le apnee notturne rappresentano uno dei disturbi del sonno maggiormente diffusi nella popolazione generale; tuttavia, la patologia resta spesso non diagnosticata o riconosciuta in ritardo. L’apnea ostruttiva nel sonno (OSA) consiste in una transitoria ma ripetuta interruzione del respiro durante il sonno.

Tale fenomeno determina un’alterazione qualitativa del riposo notturno che può portare alla comparsa di sintomi durante la veglia e può rappresentare, inoltre, un importante fattore di rischio per l’insorgenza di patologie cardiovascolari. L’evento, seguito il giorno successivo da un incontro anche con i Pediatri di Libera scelta e con i Medici di Medicina Generale, vuole sensibilizzare la popolazione generale e la classe medica circa l’importanza dei disturbi respiratori del sonno, i loro riflessi sulla vita quotidiana e sulla salute, in modo da riconoscerli precocemente e trattarli al fine di migliorare la qualità di vita e ridurre le complicanze sulla salute.

Il programma del convegno aperto al pubblico, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza prevede alle 19 l’apertura dei lavori in cui i professionisti della Fondazione IRCCS si alterneranno per affrontare il tema dei disturbi respiratori del sonno nel bambino e nell’adulto, il ruolo dell’otorinolaringoiatra e il ruolo del chirurgo maxillo-facciale. Le conclusioni sono previste per le 20.50.

Il convegno è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione inviando una mail a info@victoryproject.it