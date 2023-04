Il futuro di Pedemontana? I sindaci fanno il punto in un incontro

Pedemontana: facciamo il punto. Questo il titolo dell’incontro pubblico in programma martedì 18 aprile ad Agrate Brianza. Appuntamento alle 21 in sala consiliare (via san Paolo 24) dove i sindaci dei paesi coinvolti nel progetto faranno il punto. Al centro della discussione la Tratta D. I primi cittadini spiegheranno a che punto è il progetto e soprattutto si confronteranno sul futuro della D-Breve, se è un’ipotesi da archiviare oppure no.

Saranno presenti tutti i sindaci dei comuni coinvolti e il vicepresidente della provincia Riccardo Borgonovo. Durante la serata si analizzeranno anche altre possibili alternative e che cosa devono fare le istituzioni per promuovere l’interesse del territorio. Durante l’incontro ci sarà un confronto anche in merito allo studio di traffico voluto dalla provincia di Monza e Brianza relativo agli effetti indotti sulla rete stradale recentemente presentato alle amministrazioni comunali del Vimercatese.

Intanto il 15 aprile doppio appuntamento: il pomeriggio alle 14 a Lissone in via Santa Margherita ci sarà una lunga catena umana per ribadire la contrarietà dei brianzoli alla realizzazione dell'opera. Sempre il 15 aprile (e poi anche il 16 aprile dalle 7 alle 12) a Vimercate in piazza Unità d'Italia dalle 15 alle 19 ci sarà la corsa dei campanili e il banchetto per la raccolta firme per dire no all'opera. Infine nella mattinata del 23 aprile a Desio in programma anche una pedalata per ribadire la richiesta di non realizzare la grande arteria stradale.