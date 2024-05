Come cambierà il quartiere con il maxi svincolo e il mega deposito: un incontro pubblico

Come cambierà il quartiere di San Rocco con l’avvio dei lavori del maxi svincolo per l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord,e la realizzazione del maxi deposito della M5. Se ne parlerà martedì 14 maggio alle 18 nella Sala Eden della Coop Toti (Loft Amerinca bar) di via Borgazzi 147.

All’incontro interverranno Lorenzo Villa (vicepresidente del Comitato vie Gentili, Talete e Aristotele Monza); Otello Costa (Consulta di San Rocco); e Carlo Drago (residente del quartiere molto attento a queste tematiche).

Intanto prosegue la raccolta firme promossa dal Comitato contro il maxi progetto di Serravalle: sono state raccolte oltre 2.600 firme. Questo maxi cantiere, inizialmente progettato per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, (ma che sarà pronto ben dopo), impatterà pesantemente sul quartiere. Il cronoprogramma prevede 415 giorni di lavoro; la realizzazione di un tunnel aperto lungo 70 metri che passerà accanto a scuole, palestra e campo di calcio della squadra del quartiere; interventi che avranno importanti conseguenze sulla viabilità. Se non ci saranno intoppi burocratici o eventuali fallimenti in corso d’opera, il maxi svincolo che farà risparmiare 9 minuti a chi dalla barriera della A4 deve immettersi sulla Ss36, dovrebbe iniziare tra due anni. Questo il tempo tecnico necessario per ultimare tutta la fase burocratica (tra iter di approvazioni dei Ministeri, conferenza dei servizi, osservazioni, bandi e assegnazione degli appalti) e la posa della prima pietra. Intanto giovedì 16 maggio è prevista una audizione ad hoc in Regione Lombardia.

Sarà un intervento più imminente, invece, quello per la realizzazione del maxi deposito della M5 a Casignolo. I lavori del cantiere della metropolitana lilla, come ha annunciato lunedì sera il sindaco Paolo Pilotto in consiglio comunale, dovrebbero partire entro il 2025 e dureranno 7 anni. Secondo il cronoprogramma mostrato dal primo cittadino l’intervento per la realizzazione del deposito richiederà 1.200 giorni di lavoro.