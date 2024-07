La polizia incontra i piccoli futuri volontari della protezione civile

Una giornata per far capire ai giovani l'importanza di essere cittadini attivi.

Nella giornata di ieri, 4 luglio 2024, il personale della polizia di Stato appartenente al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica - Polizia postale Lombardia di Milano, nell’ambito del progetto Nazionale "Anch’io sono la Protezione Civile" organizzato a Monza dal 1 al 6 luglio, ha incontrato 30 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni e i relativi genitori.

Quello di Monza è uno dei 250 campi scuola la Protezione civile, in collaborazione con il volontariato e le altre componenti dei sistemi locali di Protezione civile hanno organizzato in tutta Italia, coinvolgendo circa 5 mila ragazzi. La finalità dell’iniziativa è stata quella di contribuire alla prevenzione dei rischi anche attraverso la diffusione delle buone pratiche di protezione civile, favorire la conoscenza dei compiti del servizio nazionale, stimolare e favorire la consapevolezza nei giovani sull’importanza di essere cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio, agevolare la crescita del livello di responsabilità locale attraverso la conoscenza e la diffusione dei piani di protezione civile.

L’incontro di Monza si è svolto presso il campo scout, sito presso il santuario delle Grazie Vecchie. Gli uomini e le donne della polizia di Stato, altamente specializzati nell’ambito della prevenzione e della repressione dei reati e delle devianze attuate tramite e nel web, hanno affrontato, nell’ottica di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi del web, temi molto attuali legati al di rischio di adescamento online, pedopornografia online, cyberbullismo, hate speach, sexting, revenge porn e web reputation.

"Il confronto su queste tematiche connesse alla presenza dei giovani sulle piattaforme digitali, cercando di creare maggiore consapevolezza sia tra i ragazzi che gli adulti, ha come obiettivo quello di minimizzare in maniera più strutturale e continuativa, il rischio di diventare vittime o autori di reati, in un’ottica di collaborazione sinergica tra istituzioni e famiglie" spiegano gli organizzatori. L’iniziativa si inserisce nel progetto di Polizia Postale CyberSummer.