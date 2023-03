Dormire è un lusso o un bisogno? Ecco cosa dicono gli esperti

Il 17 marzo è la Giornata mondiale del sonno. Ma per molti abbandonarsi tra le braccia di Morfeo è un’utopia. Sono tantissime le persone che soffrono di disturbi del sonno.

Humanitas Medical Care di Monza (via Sant’Andrea 25) ha organizzato per domani, venerdì 17 marzo, alle 18 nella sua sede un talk durante il quale gli esperti spiegheranno perché abbiamo bisogno di dormire e come comportarci quando non riusciamo a riposare adeguatamente. Quando, non solo non si riesce ad addormentarsi, ma anche quando il sonno è disturbato da apnee e quando si russa. Interverranno la dottoressa Elisa Morrone (psicoterapeuta) e il dottor Alberto Braghiroli (pneu­mologo) esperti di disturbi del sonno nei centri Humanitas Medical Care.

"La maggior parte delle persone trascorre circa un terzo della propria vita dormendo - si legge nella nota ufficiale -. Per valutare la qualità del proprio riposo e l’eventuale presenza di disturbi del sonno, si può iniziare ponendosi alcune domande: al risveglio prevale una sensazione di stanchezza, affaticamento e mal di testa? Durante il giorno si avverte nervosismo, irascibilità e difficoltà di concentrazione? Se la risposta è “sì”, è probabile che l’importanza del sonno sia stata sottovalutata (dormendo poco) o che si possa soffrire di un disturbo del sonno. Durante il sonno, il cervello rimane attivo per svolgere funzioni essenziali per il benessere generale e permetterci di ricaricare le batterie fisiche e mentali. Mentre dormiamo il cervello abbandona le connessioni inutili che si sono create durante il giorno, mentre nella fase dei sogni consolida le informazioni importanti, da ricordare. Inoltre, durante il sonno profondo, il corpo rilascia ormoni come quello della crescita, importante sia nei bambini che negli adulti, essendo un ormone brucia-grassi. Un buon sonno è fondamentale per prevenire disturbi di memoria, attenzione, ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ictus, malattie metaboliche, ma anche disturbi psicologici, ansia, depressione, difficoltà nella gestione delle emozioni".

Per saperne di più: https://www.humanitas-care.it/news/sonno-lusso-o-bisogno-a-monza-il-talk-che-spiega-perche-abbiamo-cosi-bisogno-di-dormire/