Perché lunedì ci saranno gli infermieri nelle piazze della Brianza (e cosa faranno)

La rivelazione dei parametri vitali e la glicemia capillare. E poi la consulenza sull'utilizzo dei dispositivi e degli ausili medicali, e ancora l’orientamento nella rete dei servizi sanitari e il supporto ai care giver.

Sarà un servizio totalmente gratuito e rivolto a tutti i cittadini brianzoli quello promosso dagli infermieri di famiglia e di comunità di afferenti all’Asst Brianza, presenti da lunedì 8 maggio nelle principali piazze del territorio per offrire prestazioni sanitarie di base e promuovere i servizi territoriali di prossimità e l'educazione alla salute. “Gli infermieri, da sempre presenti nei luoghi tradizionali della cura - hanno spiegato i promotori - oggi hanno una grande opportunità di operare in altri contesti, di provare ad agire con e nella comunità, con gesti e parole nuove di vicinanza i sostegno alle persone nel mantenersi in salute. E’ infatti ormai diffusa la consapevolezza che fare salute è un processo fatto di azioni, atteggiamenti, espressioni quotidiane agite nei luoghi di vita abituali. Gesti e parole semplici ma rappresentativi del sapere, della capacità e della volontà di ciascun individuo e più in generale della comunità. E’ altrettanto acclarata la convinzione che la complessità dei bisogni e le maggiori possibilità di risposta, richiedano ai professionisti impegni condivisi, un lavoro dove prevale l’interesse per le persone e per la comunità”.

Di qui, appunto, l'idea degli infermieri di famiglia e di comunità di Asst Brianza, di scendere in piazza, consapevoli dei problemi e delle difficoltà di oggi soprattutto per le fascie più deboli della popolazione e di mettere in campo i diversi servizi per la cittadinanza. A tutti coloro che interverranno, se interessati, saranno dunque rilevati i parametri vitali e la glicemia capillare. Sarà inoltre offerta una consulenza su bisogni specifici quali l’orientamento nella rete dei servizi, l’utilizzo di dispositivi ed ausili, il supporto ai care giver e altresì fatta cultura della salute e dell'educazione sanitaria e promossi i servizi territoriali di prossimità, facilitandone l’accesso

Ecco dove e quando

Gli operatori saranno presenti dalle 8,30 alle 15,30. A Lissone, l'8 maggio, in piazza degli Umiliati. A Limbiate, il 9 maggio, in piazza Tobagi. A Vimercate, l'11 maggio, in piazza Roma. A Cesano Maderno, il 12 maggio, in piazza Facchetti. A Giussano, il 12 maggio, in piazza del Mercato. A Monza, il 9 maggio, in piazza dell'Arengario. A Brugherio, il 10 maggio, in piazza Cesare Battisti, e l'11 maggio In Virgo Fidelis, frazione San Dammiano.